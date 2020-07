Účinná látka (nielen) proti COVID – 19!

Počet nakazených koronavírusom opäť rastie!

V časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (citačný index 2,8) vedci z Austrálie, Indie a USA publikovali štúdiu o účinkoch L-karnozínu pri ochorení COVID-19. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/3986/htm

V štúdii autori uvádzajú, že karnozín sa javí ako účinná látka a má veľký potenciál v komplexnej liečbe COVID-19. Obzvlášť môže byť prospešný pri liečbe pridružených ochorení súvisiacich s COVID-19.

Existuje niekoľko dôvodov pre takéto tvrdenia:

1. karnozín je bezpečný, dostupný výživový doplnok, neviazaný na lekársky predpis

2. všeobecný znak všetkých vírusov, ktoré vyvolávajú humánne ochorenia, je trvalé zvýšenie oxidu dusnatého (NO), ktorý vytvára vysoko toxický a reaktívny peroxynitrit, a ten poškodzuje pľúcne tkanivo a DNA. Karnozín so svojimi antioxidačnými a protizápalovými účinkami môže znížiť koncentráciu oxidu dusnatého (NO) a peroxynitritu, čím napomáha imunologickej odpovedi proti vírusom (overené pri infuenza A, horúčka Denga a ZIKA).

Karnozín EXTRA je mimoriadne účinný v neutralizácii komplexov NO (oxidu dusnatého) v porovnaní s L-karnozínom (viď.: Prečo je Karnozín EXTRA extra?).

3. COVID-19 obsahuje ako jednu zo zložiek apolipoproteín E (ApoE) genotyp e4e4. ApoE je vysoko špecifický gén alveolárnych buniek v pľúcach. Karnozín vykazuje ochrannú funkciu v ochrane ApoE.

Závery:

Užívanie karnozínu môže zohrávať významnú úlohu v znižovaní poškodenia pľúcneho tkaniva, chorobnosti a úmrtnosti spojenej s infekciou SARS-CoV-19. Užívanie L-karnozínu pacientami s COVID-19 môže byť prospešné v zvládaní tohto ochorenia a môže pomôcť pri kompenzácii zaťaženia systémov zdravotnej starostlivosti, najmä v krajinách, kde je systém zdravotnej starostlivosti nedostatočný a podfinancovaný.

Prečo je Karnozín Extra dôležitý aj v období vírusových ochorení?

„Pri akútnom vírusovom ochorení je dôležitá izolácia a liečba na lôžku dostupnými prostriedkami. Antibiotiká sú na liečbu vírusových ochorení neúčinné. Potrebujeme posilňovať svoju imunitu a celkovú obranyschopnosť organizmu.” tvrdí aj MUDr. Andrea Gebhardtová, PhD., odborníčkou na in-tenzívnu medicínu a anesteziológiu.

Karnozín ovplyvňuje zásadné procesy prebiehajúce v našom tele na všetkých úrovniach, od molekulárnej až po ochranu centrálneho nervového systému.

Ukazuje sa, že karnozín vďaka svojim jedinečným vlastnostiam môže liečiť alebo zmierňovať množstvo ochorení.

Karnozín EXTRA je silný superantioxidant a obsahuje až 6 účinných látok:

- ochraňuje nervové tkanivá – napríklad pri roztrúsenej skleróze znižuje celkovú únavu,

- vysoko účinný pri cukrovke 2. typu, potláča diabetické komplikácie,

- poskytuje výraznú antioxidačnú ochranu všetkým bunkám a posilňuje imunitný systém,

- silne potláča zápal,

- účinne napomáha regenerácii buniek,

- ochraňuje nervové tkanivá,

- zreteľne znižuje stres a podporuje regeneráciu,

- zvyšuje silu a vytrvalosť srdcového svalu,

- pozitívne pôsobí pri poruchách učenia, hyperaktivite (ADHD)

Prečo je Karnozín EXTRA taký extra?

Karnozín Extra vo svojej jedinečnej receptúre obsahuje L-karnozín v špeciálnej forme, ktorá je chránená pred účinkom karnozinázy (enzým, ktorý rozkladá kar-nozín). V porovnaní s čistým L – karnozínom vykazuje Karnozín EXTRA lepšiu biodostupnosť a silnejšie antioxidačné vlastnosti.

Aké sú ďalšie možnosti využitia karnozínu?

Potenciálne účinky karnozínu sú:

● zníženie zvýšeného tlaku krvi: uplatnenie pri vysokom krvnom tlaku

● prevencia oxidácie LDL-cholesterolu: môže zabrániť vzniku a rozvoju ar-tériosklerózy (kôrnateniu ciev)

● zvýšenie sily sťahov srdcového svalu a ochrana proti nedostatku kys-líka: prínos u pacientov pri nedostatočnom dokrvení srdca

● chráni bielkoviny pred deštrukčným pôsobením vysokej hladiny cukrov, pomáha zmierňovať komplikácie spôsobené cukrovkou, ako sú poškodenie obličiek, ciev, periférnych nervov a sietnice

● potláča nežiadúce účinky oxidatívneho stresu a akumuláciu abnormálnych bielkovín a fosfolipidov najmä v mozgu: uplatnenie u ochorení ako sú Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, epilepsia, cievna mozgová príhoda, demencia alebo depresívne stavy

● tvorba komplexov s kovovými iónmi (meď, zinok, nikel, kobalt a pod.): kar-nozín – zinkový komplex pôsobí pri hojení žalúdočných vredov a zápaloch žalúdka vyvolaných Helicobacter pylori

● udržiava v rovnováhe hormonálny a autonómny nervový systém a ochraňuje celý nervový systém, čím významne pôsobí proti stresu

● neuroprotektívne účinky a vplyv na vývin mozgu a jeho funkcií: uplatnenie u detí s poruchami autistického spektra a poruchami učenia

● prevencia a zmierňovanie očných ochorení ako je šedý zákal a katarakta (očné kvapky s obsahom karnozínu)

● neutralizuje kyselinu mliečnu vytvorenú pri svalovej práci (zabraňuje prekysleniu), zvyšuje svalovú silu a jej odolnosť voči únave, urýchľuje regen-eráciu a preto je karnozín ideálnym doplnkom pre športovcov

● pozitívne ovplyvňuje proces starnutia

● zlepšuje schopnosti logického myslenia a pamäť

● skúmajú sa aj jeho proti-nádorové vlastnosti

Výraznou výhodou karnozínu je, že doteraz neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky a nie sú známe interferencie so žiadnou známou látkou.

