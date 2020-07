Ibrahimovič sa po výhre nad Juventusom zabával: Rypol si do sexi moderátorky

Bol to aj jeho zápas! Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič (38) zavelil k obratu v zápase talianskej Serie A proti Juventusu.

Aj vďaka jeho gólu sa AC Miláno napokon radovalo z víťazstva 4:2. Po stretnutí mal švédsky snajper samozrejme radosť z výhry a pred novinármi neskrýval ani svoj tradičný humor a sebavedomie.

"Keby som bol v klube od začiatku sezóny, vyhrali by sme titul," vravel Zlatan novinárom so širokým úsmevom na tvári. A potom si vychutnal aj známu taliansku moderátorku, ktorá sa venuje Serii A, Dilettu Leottaovú (38). Tá pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na sociálnej sieti sexi fotkami a nedávno pridala jednu, ako sa vo fitnesovom úbore opaľuje na streche budovy. "Tak tento tréning už mám za sebou, je čas užiť si trochu slnka a relaxu," pridala sexi moderátorka k fotke. A Ibrahimovič si teraz do nej trochu rypol: "Čo robíš na streche, Diletto? Prestaň sa flákať!"