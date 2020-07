Slováci odovzdali Pohár priateľstva do českých rúk: Bude čoskoro odveta?

Prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko spolu s generálnym sekretárom Igorom Moškom odovzdali vo štvrtok Pohár priateľstva do českých rúk.

Uplynulý víkend zvíťazili Česi v priateľských medzištátnych stretnutiach nad Slovenskom v pomere 8:2.

Sily si zmerali tímy do 14, 16, 18 a 23 rokov a taktiež fedcupoví a daviscupoví reprezentanti. O dva slovenské body sa zaslúžili výber žien do 23 rokov a chlapcov do 18 rokov. Pohár od nich prevzal prezident Českého tenisového zväzu Ivo Kaderka.

Podujatie malo na oboch stranách veľký ohlas a nemala by byť jednorázovou záležitosťou. "Bolo to nesmierne vydarené podujatie, v takom masovom rozsahu sme sa ešte nikdy nestretli. Všetci slovenskí hráči si nesmierne pochvaľovali možnosť konfrontácie s českými hráčmi. Tenistom z oboch krajín to určite pomôže pri reštarte sezóny, či už ide o juniorov alebo dospelých," uviedol v tlačovej správe STZ Macko.

So slovenským prezidentom súhlasil aj Kaderka: "Atmosféra bola výborná a najmä na mladých hráčoch bola vidieť bojovnosť ako pri grandslame. Pritom to bol priateľský zápas, ktorý sa hral ale úplne naplno. Pre mnohých mladých hráčov to bola prvá medzinárodná skúsenosť. Bolo by určite na mieste, keby sme v termínovej listine našli nejaký víkend, kedy by sa rovnaké stretnutia Čechov a Slovákov uskutočnili znova."

Detaily o možnom termíne však zatiaľ nie sú známe. Možné je, že by sa hralo napríklad hneď po konci hlavnej tenisovej sezóny na začiatku novembra alebo behom plnej prípravy na novú sezónu v decembri. Pokiaľ by sa podobný zápas opakoval, program by mohli obohatiť aj súboje tenisových legiend z oboch krajín. S týmto nápadom prišla Daniela Hantuchová a obaja prezidenti zväzov si túto myšlienku veľmi pochvaľovali.

Podľa Kaderku by sa v budúcnosti malo hrať o putovný Pohár priateľstva. Ten po prvý raz prevzal prezident českého zväzu vo štvrtok na brehu Vltavy z rúk slovenského prezidenta Macka. "Očakávali sme, že kvalita slovenského tenisu je inde ako kvalita toho českého. Aj tak to však pre nás bola skvelá skúsenosť a verím, že to nebude naposledy," dodal Macko.