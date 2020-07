Krutý čin rozhnevaného suseda: Šokuje vás, prečo zabil otca († 55) s dcérou († 11)

Roztržka medzi susedmi začala v prvej polovici marca, keď pes napadol staršiu ženu, ktorá bývala v dome obete. Ako informoval portál People, konflikt sa nakoniec skončil tragicky.

Otec z Floridy a jeho 11-ročná dcéra zomreli po tom, čo ich sused prišiel k nim domov a zastrelil ich.

Polícia začiatkom týždňa reagovala na telefonát, ktorý prišiel na linku 911. „Keby ste na rádiu počuli tento hovor, zježili by sa vám chlpy na krku...," povedal miestny šerif. „Niekto v našom dome strieľa. Myslím, že moji rodičia sú mŕtvi. Myslím, že moja rodina je mŕtva,“zneli slová dievčatka v telefóne.

Úrady už identifikovali obete, sú nimi Guy Alexander Hansman († 55) a jeho dcéra Harper († 11). Podozrivý Ronald Delserro († 82) taktiež zomrel. Predpokladá sa, že práve on zabil otca s dcérou. Malo sa tak stať po tom, čo sa obe strany vrátili zo súdneho pojednávania, kde bol Ronaldov pes označený ako nebezpečný.

„Všetci prišli domov zo súdu, podozrivý sa ozbrojil a šiel do domu obetí,“ povedal šerif Ken Mascara. Policajti po príchode našli Ronalda v dome a obe strany začali strieľať. Muž utrpel smrteľné poranenia, no zatiaľ nie je jasné, či sa zastrelil sám.

Guy bol už mŕtvy, keď prišla polícia. Harper našli so strelným poranením a previezli ju do nemocnice, kde zraneniam podľahla. Polícia potvrdila, že dievčatko volalo na tiesňovú linku. Ďalším štyrom ľuďom, čo boli počas útoku v dome, sa podarilo utiecť. Susedia sú zhrození a nevedia pochopiť, prečo by toto niekto spravil kvôli psovi. Pri zásahu sa zranil jeden policajt. V prípade prebieha vyšetrovanie.