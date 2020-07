Obrovská tragédia: Matku († 30) zachvátili plamene, synčeka vyhodila z balkóna

Bosonohý hrdina. Phillip Blanks (28) z amerického Phoenixu neváhal ani sekundu a aj bez topánok utekal pod horiaci byt v susedstve.

Zachránil malého chlapca (3), ktorého mama v poslednej chvíli vyhodila z balkóna na treťom poschodí. Ona sama zahynula v plameňoch.

Boli to okamihy hrôzy. Celý balkón už bol v plameňoch. Z dymu zrazu vyletelo malé telíčko. Dole, našťastie, stál dobre vycvičený záchranár a dieťa chytil. Phillip Blanks bol príslušníkom námornej pechoty a hrával aj americký futbal. Oboje sa mu zišlo. „Veľmi som nad tým nerozmýšľal. Len som reagoval. Len som to urobil,“ vyjadril sa pre ABC. „Naučil som sa chytať pri futbale, takže tomu pripisujem kredit. V námornej pechote ma zas vycvičili, aby som chránil druhých," dodal.

Podľa svedkov Jamesona Longa (3) vyhodila jeho matka Rachel († 30). Sama pritom už horela, no neskočila. Vrátila sa do bytu, aby zachránila aj dcérku Roxanne (8). To však už nedokázala a zahynula. „Ona je skutočnou hrdinkou, pretože sa obetovala, aby zachránila svoje deti,“ povedal Phillip. Roxanne nakoniec zachránil iný sused, ktorý vykopol dvere a vytiahol ju. Obe deti sú síce popálené, ale sú v nemocnici a mimo ohrozenia života.