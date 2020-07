Benčičová si nabíjala batérie na turistike: Ako sa jej páčilo v Tatrách?

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová po regenerácii v Tatrách pokračuje v spanilej jazde na sérii slovenských turnajov Peugeot Tennis Open.

V 1. kole dvojhry na Privatbanka Open na antuke Slávie STU Bratislava dovolila uhrať Biance Behúlovej iba jediný gem.

Vysokohorské prostredie jej pomohlo nabiť batérie. "V Tatrách bolo krásne. S priateľom sme absolvovali aj nejaké túry. Boli sme tam aj so psíkom, takže to bolo veľmi príjemné," pochvaľovala si svetová osmička, ktorá ešte stále nemá stanovený presný turnajový program na najbližšie mesiace.

V prípade reštartu sezóny by chcela začať v Prahe: "Stále sa nevie, či sa bude hrať. Čakám do poslednej chvíle. Zatiaľ som sa prihlásila na antukový turnaj v Prahe. Myslím si, že ten je celkom ok, do Čiech sa dá ísť aj autom. Uvidí sa, ako prebehnú prvé turnaje po obnovení sezóny, či sa nakazia nejakí hráči alebo nie."