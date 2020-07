Známa markizáčka radikálne zmenila účes: Zdrvujúca kritika! Toto nečakala ani v najhoršom sne

Rozhodla sa pre výraznú zmenu! Tanečnica známa z markizáckej šou Let´s Dance, momentálne mamička na plný úväzok Katarína Jakeš (33) si materskú dovolenku spestrila návštevou u kaderníka. Výsledok jej fanúšikov neohúril...

Katka sa v apríli minulého roka stala mamičkou prvorodenej Izabelky. Všetok svoj čas podriadila starostlivosti o malú, o čom svedčia aj jej fotky na sociálnej sieti. Vo štvrtok však pridala jednu, ktorá vzbudila u jej fanúšikov značný rozruch. Katka sa rozhodla pre ofinu!

"Dlho som váhala a neviem, koľko ma tá ofina bude baviť, ale teraz som taká rada!" napísala k svojej aktuálnej fotke a zároveň poďakovala známemu celebritnému kaderníkovi Jánovi Molnárovi. Rovnaké nadšenie však nezdieľali jej fanúšikovia, nečakaná reakcia prišla aj od módneho návrhára Fera Mikloška.

"To neni parochňa?" napísal jej s dvomi smajlíkmi. Zaskočení zostali aj ďalší. "Ofina vám robí smiešny tvar hlavy.... Podľa mňa vám nepristane ani k tvári. Bez nej to bolo stokrát lepšie," napísala Andrea a ďalšia kritička pritvrdila: "Absolútne nie, vyzerá to, ako keby si si dala tie nasadzovacie vlasy z lega." V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie reakcie, mnohé ženy sa zhodli na tom, že Katke to oveľa viac pristalo bez ofiny.