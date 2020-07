Z prieskumov si ťažkú hlavu nerobia: Prípravy na olympiádu pokračujú aj napriek nevôli Japoncov

Hlavné mesto Japonska Tokio hlási 224 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je rekordne vysoké číslo od konca apríla, keď ich bolo 204.

Oficiálne štatistiky už niekoľko týždňov poukazujú na trvalý nárast infikovaných v Tokiu, ale hovorca organizačného výboru OH 2021 vraví, že nie je dôvod na paniku. Podľa Masu Takaju sa pokračuje v prípravách na olympijské hry v roku 2021. A to aj napriek tomu, že v jednom zo zverejnených prieskumov verejnej mienky si až 77 percent Japoncov myslí, že ich nebude možné zorganizovať. Podľa rovnakého prieskumu iba 17 percent opýtaných má názor, že sa do budúceho leta podarí zdolať koronavírus a odložené OH sa budú môcť konať.

"Tieto prieskumy sú prezentované rôznymi spôsobmi a metropolitná vláda Tokia a organizačný výbor OH sa s nimi nestotožňujú. Nie je to niečo, čo reálne treba brať do úvahy, aj keď to možno v niekom vzbudzuje obavy," vyhlásil Masa Takaja.

Oficiálne však zatiaľ nekomentovali niektoré odhady, podľa ktorých si tokijské hry vyžiadajú dodatočné náklady 2 až 6 miliárd USD. Isté je, že MOV aj organizačný výbor zamietli možnosť aj druhého odkladu hier. Zároveň pripustili, že najväčší športový sviatok príde o svoj megalomanský rozmer a uskutoční sa v zredukovanej podobe. Oficiálne miesta v Tokiu tvrdia, že ak sa OH v ich meste neuskutočnia v budúcom roku v termíne 23. 7. - 8. 8. 2021, nebudú sa už vôbec konať.