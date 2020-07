Robotníci začali vypratávať domček deduška Večerníčka: Aha, čo všetko tam našli

Legendárna chalúpka dostane novú podobu. Útulný domček v Novej Sedlici (okr. Snina) priťahuje turistov z celého Slovenska.

Chalúpka deduška Večerníčka nachádzajúca sa v lone panenskej prírody sa stala rozprávkovou atrakciou, na ktorú s láskou spomínajú celé generácie. Domček však ostal posledných 20 rokov neobývaný a jeho stav sa rokmi zhoršoval. Vďaka finančnej pomoci RTVS sa začalo s rekonštrukciou tejto národnej kultúrnej pamiatky, pričom chalúpku budú musieť kompletne rozobrať. Zároveň ju premiestnia bližšie k obecnému úradu.

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, známeho domčeka deduška Večerníčka, sa začala 6. júla. Prvé práce na objekte sa začali až vo štvrtok, keď začali robotníci z domčeka vynášať všetky veci, medzi ktorými sú aj staré varešky, sitá, poháre i ostatný domáci inventár. Po­dľa slov Dušana Žipaja sa tieto predmety roztriedia a odovzdajú na ďalšie spracovanie. „Začali sme búraním a vynášaním starej podlahy. Drevené trámy očisťujeme od omietok,“ opísal Žipaj.

Prezradil, že celú stavbu zároveň prenesú o niekoľko desiatok metrov nižšie, bližšie k centru obce. Na to však budú musieť celú stavbu kompletne rozobrať. „Každý drevený trám sa očísluje a označí. Poškodené časti opravíme, no tie, ktoré už budú úplne zničené, vymeníme za nové kusy z kresaného dreva,“ doplnil. Domček zároveň dostane novú slamenú strechu, vynovia sa aj dobové okenice a dvere. „Je to drevenica z drevených trámov, ktoré sú okresané a spájané bez klincov, pokope držia vlastnou váhou a pri oprave sa využijú tradičné techniky,“ informoval zhotoviteľ Dušan Žipaj. Všetky práce by mali byť hotové už v novembri.

Pre milovníkov rozprávok

Na záchranu už legendárnej chalúpky sa podujalo vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník informoval, že na zvučke Večerníčka odrastá už tretia generácia divákov. „Keď sme sa dozvedeli, že predmetný domček je v dezolátnom stave, považovali sme za povinnosť zachrániť ho,“ povedal Rezník s tým, že kompletná obnova bude stáť vyše 114-tisíc eur.

RTVS plánuje vo vynovenom domčeku deduška Večerníčka zriadiť stálu expozíciu a depozitár detských programov. „Verím, že o nejaký čas sa v tomto domčeku otvorí expozícia televíznej rozprávky a podporíme tak cestovný a turistický ruch v tomto krásnom kúte Slovenska,“ dodal Rezník.

Projekt v číslach

Začiatok rekonštrukcie: 6. júla 2020

Predpokladaná doba trvania prác: 4 mesiace

Cena obnovy: 114 789,06 €