Na Slovensku pribudlo najviac nakazených od polovice apríla: Valí sa na nás druhá vlna koronavírusu?

Vo štvrtok hygienici oznámili, že na Slovensku pribudlo 53 nových prípadov nákazy COVID-19. Ide o najvyššie číslo od polovice apríla.

Premiér Igor Matovič (47) avizuje, že je to príliš veľa a naznačuje sprísňovanie protiepidemiologických opatrení. Konkrétne kroky však zatiaľ nehovorí, ale hygienici upozorňujú, že zatiaľ netreba robiť paniku. Člen konzília pri Úrade vlády však varuje, že Slováci situáciu nemajú podceňovať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Matovič po tom, čo pribudlo 53 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus, napísal, že je to „príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí“. Neskôr vysvetlil, že v pondelok bude mimoriadne zasadať konzílium odborníkov. „Epidemiológovia odporučia prijať alebo neprijať nové opatrenia. Ak budú, tak budú prijaté tie o sprísnenie režimu alebo ponechaní súčasného. Jediná zbraň, ktorú v rukách máme, je zodpovednosť nás všetkých,“ povedal.

Hovorí, že sa rozprávali napríklad o kontrole ľudí na hraniciach. „Dohodli sme sa, že ministerstvo vnútra skúsi zrátať počet ľudí, ktorí ich prekračujú. Predpokladám však, že nebude možné testovať všetkých,“ uviedol Matovič. Vláda tiež schváli, aby každému, kto príde z menej bezpečnej krajiny, prišla SMS, aby sa nahlásil hygienikom.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí prízvukoval, že na Slovensku nejde o komunitné šírenie nákazy. „Všetky prípady zatiaľ vieme dohľadať, sú to prípady zo zahraničia. O druhej vlne by sme hovorili, keby sme zaznamenali naozaj exponenciálny nárast. Môžeme zavádzať lokálne opatrenia, tým pádom si myslím, že zabránime tomu, aby sme krajinu museli dávať do čiastočného alebo akéhokoľvek lockdownu,“ povedal minister. Za najrizikovejšie v súčasnosti považuje oslavy v uzavretých priestoroch, nočné kluby, diskotéky či hromadné podujatia, kde sú ľudia veľmi blízko pri sebe.

Vyhľadávajú nakazených

Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva tvrdia, že ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní, rešpektovali nastavené opatrenia a nahlásili sa po príchode na Slovensko na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

„Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch vrátane včerajších potvrdených 53 prípadov je dôsledkom najmä aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov,“ uviedla hovorkyňa Daša Račková s tým, že odbery prebiehajú a je predpoklad, že počet potvrdených prípadov bude narastať. Prízvukuje, že ak niekto v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname menej rizikových, tak je povinný prihlásiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Infektológ Pavol Jarčuška, ktorý pôsobí v konzíliu pri Úrade vlády, hovorí, že ide o významný nárast počtu pacientov. „Dôležité je posúdiť, či dochádza, alebo nedochádza k tzv. komunitnému šíreniu. Viacero odborníkov upozornilo, že v súčasnosti je koronavírus v dôsledku jednej mutácie kontagióznejší (viac prenosný) ako v marci, o čom svedčí nárast infekcií vo viacerých európskych krajinách,“ povedal. Veľká časť je importovaná z cudziny.

„Medzi prvými dominujú prípady z Veľkej Británie, Srbska, Ukrajiny. Z menej rizikových krajín je najvyšší import z Českej republiky. Ďalej sú kontakty pacientov, čiže ďalšie šírenie infekcie je u rodinných príslušníkov. Napríklad u 7 pacientov z Košíc, ktorí boli včera pozitívne testovaní, bolo 6 po návrate z cudziny,“ dodal. Ako rozhodne v pondelok konzílium? „V prvom rade potrebujeme mať detailnú analýzu prípadov infikovaných jedincov a po zhodnotení situácie sa vyjadríme. Pre mňa je dôležitá dôsledná kontrola a izolácia pacientov, ktorí sa vracajú z tzv. rizikových krajín.“

Aký je postup pri podozrení na koronavírus

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

U nás už liečia remdesivirom

Liek Remdesivir, ktorý je účinný v liečbe ochorenia COVID-19, prvýkrát podali pacientovi Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Látka je určená pre pacientov, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia a ich stav je natoľko závažný, že si vyžadujú kyslíkovú liečbu. V zahraničných klinických štúdiách sa potvrdilo, že liek Remdesivir u takýchto pacientov skrátil dĺžku hospitalizácie a tiež významne znížil riziko úmrtia.

Na Klinike UNB hospitalizovali 39-ročného pacienta, u ktorého diagnostikovali ochorenie COVID-19, ktoré malo u neho ťažší priebeh a bola potrebná aj kyslíková liečba. „Lekári sa rozhodli pacientovi podať liek Remdesivir v kombinácii s kortikoidom Dexametazón, ktorý tlmí zápal v pľúcach,“ uvádza UNB. „U pacienta sme už po 24 hodinách zaznamenali výrazné zlepšenie klinického stavu v zmysle vymiznutia teplôt a zníženej potreby liečby kyslíkom,“ uzavrela.