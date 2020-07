Bödör odchádzal zo súdu s vráskami na čele: O jeho osude rozhodlo, čo povedali dvaja svedkovia

Len štyri dni si obvinený podnikateľ Norbert Bödör (42) užíval slobodu. Po tom, čo ho Špecializovaný trestný súd nevzal do väzby v megaúplatkárskej kauze, mal iný názor senát Najvyššieho súdu.

Ten vo štvrtok popoludní rozhodol, že Bödör má počas vyšetrovania sedieť za mrežami v Žiline. Sudca Martin Bargel vysvetlil, že ich presvedčili argumenty prokurátora a zásadnú rolu zohrali výpovede dvoch svedkov.

Sudca po pojednávaní povedal, že splnené boli formálne aj materiálne podmienky väzobného stíhania. „Zásadnú rolu zohrali výpovede dvoch svedkov, ktoré z pochopiteľných dôvodov obhajoba spochybňuje,“ povedal Bargel. S vyšetrovateľmi totiž spolupracujú ďalší obvinení Kropil a Kodada. Sudca čítal výpoveď jedného z nich, ktorý opisoval, ako fungovalo predávanie úplatkov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Sumy sa pohybovali od 40- do 400-tisíc eur.

„Pre nás bolo podstatné posúdiť pravdivosť, vierohodnosť a súvzťažnosť týchto výpovedí. Je pravda, že sú to kajúcnici. Ale nič im nebolo sľúbené. Zatiaľ. Tieto výpovede boli učinené tak, že ich asi trápilo svedomie. Nezachytili sme niečo, čo by mohlo spochybniť vierohodnosť ich výpovedí,“ skonštatoval sudca Bargel. „Títo dvaja obvinení rozkryli a objasnili taký monštrózny prípad korupcie na Slovensku, ktorý v dejinách našej samostatnosti nemá obdoby,“ dodal s tým, že „to bol megastroj korupcie a prania špinavých peňazí. Niečo neuveriteľné a neskutočné“.

Sudca Michal Truban, ktorý v nedeľu nevidel dôvody na vzatie do väzby, sa vyjadril, že podľa neho nebola preukázaná ani len dôvodnosť trestného stíhania Bödöra. Toho vinia z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Bödör prišiel vo štvrtok popoludní na súd osobne. Na tvári mu nebolo badať žiadne emócie. Jeho obhajca na súde prízvukoval, že na políciu prišiel z Chorvátska dobrovoľne ešte minulý týždeň. Bödör mal pritom dostávať státisícove úplatky od bývalého výkonného riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ľubomíra Partiku cez sprostredkovateľa, podnikateľa Kubu. Bödör sa bránil, že Kuba mu dával peniaze za firmu, ktorú mu predal za 16 miliónov eur a zároveň mu aj požičiaval peniaze. Akékoľvek úplatky odmieta.

Prokurátor Hruška, ktorý sa proti prvému rozhodnutiu Trubana odvolal na súde, vysvetľoval, že proti Bödörovi nie sú len nepriame dôkazy a svedectvá. Poukázal na pochybný predaj práve firmy Bokran, ktorú Bödör predal Kubovi za 16 miliónov eur a ten ju následne ďalej predal len za tisíc eur.

Advokát Kucek tvrdil, že nebolo nijako preukázané, že Bödör legalizoval úplatky. „Argumentácia prokurátora je vágna, neurčitá a všeobecná. Nasvedčuje dôkaznej núdzi. Nie je definované miesto či čas, ako sa mal môj klient dostať k spomínaným finančným prostriedkom,“ povedal Kucek. Na súde prehovoril aj samotný Bödör: „Chcem podotknúť, že som súčasne od skorých ranných hodín v pondelok len niekoľko hodín po mojom prepustení až do stredy popoludnia poskytoval takú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, ktoré ma vyťažovali ďalšími procesnými úkonmi. Takýto skutok som nielenže nespáchal, ale tak ako je opísaný vo vzťahu k mojej osobe, sa nikdy nestal.“ Senát však nepresvedčil.

Držať ho môžu roky

Róbert Bános, advokát

- Po jednom mesiaci môže požiadať o prepustenie z väzby. Ak by došlo k nejakej podstatnej zmene, môže aj skôr a nemusí čakať jeden mesiac. To by bolo v takom prípade keby sa zmenila dôkazná situácia, boli by iné dôkazy alebo by sa vypočuli svedkovia medzitým. Maximálna dlžka väzby pri obzvlášť závažnom trestnom čine je 48 mesiacov.