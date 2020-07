Prípravy na odchod do KHL vrcholia: Hudáčkovci boli na testoch, Libor sa učí jazyk

Nebolo to príjemné, ale museli to podstúpiť! Hokejoví bratia Július (31) a Libor (29) Hudáčkovci v sobotu zamieria do Ruska, ale ešte predtým museli povinne absolvovať test na COVID-19.

Brankár Július bude pokračovať v kariére v drese Spartaku Moskva, útočník Libor si po skvelej sezóne v českom Liberci našiel angažmán v Neftechimiku Nižnekamsk.

Testy na koronavírus v levočskej nemocnici zvládli obaja bratia statočne. Len Liborovi sa pustila krv z nosa, bral to však s humorom. Napriek tomu budú možno v Rusku musieť do karantény, respektíve izolácie. „Strach zo situácie v Rusku nemám. My budeme po zraze na báze v Novogorsku 14 dní, takže to splní aj účely karantény, trénovať budeme aj tak. Zrušené sú však všetky sústredenia a zahraničné výjazdy. Na plat mi nesiahli, ale viem, že niektorí spoluhráči s lukratívnejšími zmluvami sa budú musieť uskromniť,“ prezradil starší z bratskej dvojice Július, ktorý, rovnako ako Libor, zatiaľ so sebou rodinu neberie.

Obaja však veria, že sa situácia postupne zlepší a ich najbližší za nimi počas sezóny v KHL pricestujú. „Podľa toho, čo som zistil, tak v Nižnekamsku je situácia bezpečná. Horšie to je vo veľkých mestách,“ uviedol Libor, ktorý očakáva, že možno bude musieť na pár dní do karantény. S lektorkou absolvoval už aj niekoľko hodín ruštiny.verí skúsený útočník, ktorý nechce prognózovať, ako sa jeho tímu bude dariť. „Pokiaľ viem, tak mužstvo podpísalo zmluvy s viacerými posilami a nejaké sa ešte chystajú. Nebudem tipovať umiestnenie. To mi veľmi nejde. Keď som prišiel do Liberca, povedal som, že budeme do ôsmeho miesta a skončili sme prví. Treba sa držať pri zemi,“ uzavrel so smiechom Libor.