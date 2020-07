Dominika Nestarcová o svojich ratolestiach: Jedna je šibalka, druhá pohoďáčka

Dávajú jej zabrať! Slovenská plážová volejbalistka Dominika Nestarcová (35) priviedla vlani v apríli svojmu priateľovi Jakubovi na svet dvojičky Barborku (1) a Rebeku (1).

Keďže v marci 2017 sa rozhodla zamávať aktívnej kariére definitívne na rozlúčku, užíva si materské povinnosti plnými dúškami. Sympatická blondínka Novému Času exkluzívne porozprávala o tom, čo jej výchova dvoch malých princezien dáva, či o tom, čomu sa momentálne venuje a ako rodinka zvláda koronakrízu.

? Materstvo vám na prvý pohľad prospieva. Je zrejmé, že sa v role matky cítite skvelo.

- Áno, je to úplne iný život ako predtým. Dvojičky mi zaberajú prakticky všetok voľný čas. Vtipné je, že som ich vždy chcela, tak sa teraz z nich teším. Som najšťastnejšia mama na svete!

? Čomu sa okrem výchovy dvoch pokladov venujete?

- Začiatkom marca som začala pracovať na štvrtinový úväzok v Špeciálnych olympiádach Slovensko a aktuálne riešim marketingovú kampaň Sme tu medzi Vami - Deklarácia inklúzie, kde upozorňujeme na naplnenie práv pre našich športovcov. Robím teraz dve doobedia do týždňa a som rada, že vypínam a zapájam hlavu aj inde ako doma.

? Ako zmenila pandémia koronavírusu váš život? O čo je to pre vás ako mamu ťažšie?

- K starostlivosti o svoje deti by som pristupovala zodpovedne za každých okolností. A určite je pre mňa najdôležitejšie, aby boli zdravé. Navyše Rebeka má od narodenia mierne imunitné problémy, takže musíme dodržiavať určité extra zásady. Kďže sme ju ani Barborku nechceli vystaviť žiadnemu nebezpečenstvu, príliš sme medzi ľudí nechodili. To najhoršie obdobie sme prečkali na chate.

? Čo sa na vaše dcérky hodí viac? Sú to anjelice alebo čertice?

- Pri Rebeke sme v jej mene asi zabudli na jedno písmeno, lebo je veľká rebelka. Šikovné a šibalské šidlo, ktoré sa o všetko zaujíma a stále niekde lieta. Barborka je pokojnejšia, taká malá pohoďáčka. Povahou sú uplne iné. Vravím, že Rebeka je to zlaté a Barborka zasa to dobré bábätko.

? Máte pri dvojičkách niekedy čas aj sama na seba?

- Spočiatku som sa nevenovala ničomu inému ako im, teraz je to už trošku jednoduchšie. Baby sa vedia pekne hrať, sú to parťáčky. Priateľ alebo obe babky ich chodia kočíkovať, vedia ich na chvíľu postrážiť a ja si tak môžem ísť občas zahrať volejbal, zacvičiť do posilňovne, alebo niečo vybaviť.

? Neuvažujete už s priateľom pomaly o svadbe?

- Prstienok som už dostala... V poslednom čase sme toho mali veľmi veľa, tak to stále nejako odsúvame. Čo však má prísť, príde.

Návrat nechystá

Nestarcová prežila najlepšie časy kariéry po boku Natálie Dubovcovej (30). Dvojica sa postupne dokázala presadiť aj na medzinárodnom poli a medzi ich najväčšie spoločné úspechy patrí štvrté miesto na finálovom turnaji majstrovstiev Európy v rakúskom Klagenfurte 2015. Na gradslamoch sa im podarilo trikrát obsadiť tretie miesto. Bolo to v poľskom Olsztyne (2016), v nórskom Stavangeri (2014) a v americkom Long Beach (2014). Ich spolupráca sa skončila v júni 2016 po siedmich rokoch, keď sa neprebojovali na letné olympijské hry do Ria. Na otázku Nového Času, či ju návrat na piesok neláka, odpovedala Dominika okamžite: „Sem-tam mi chýba atmosféra, ktorú som pri športe zažívala. Určite však žiadny comeback neplánujem. Už som niekde inde, mám to najdôležitejšie, čo ma v živote najviac napĺňa, a užívam si to.“