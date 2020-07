Má Peter Sagan novú záľubu? Tourminátor chystá prekvapenie

Ten zvláda naozaj všetko! Fanúšikovia už videli Petra Sagna (30) vo všetkých možných podobách. Tourminátor sa sebarealizuje predovšetkým v reklamných spotoch, kde si vyskúšal už nejednu zaujímavú úlohu.

Najnovšie však svoju novú záľubu zobral s väčšou vážnosťou. Stal sa z neho krajčír.

Rozmýšľa, čo bude robiť po kariére?

O Saganovi je známe, že nič vo svojom živote nerobí polovičato a do všetkého sa púšťa s maximálnou vervou a zmyslom pre detail. Presne to môžeme zrejme očakávať aj od jeho kolekcie oblekov, ktorú navrhoval on sám v rámci propagácie tímu BORA – hansgrohe. Pohľad na Peťa za šijacím strojom a s krajčírskym metrom okolo krku je vskutku netradičný, no svojej novej úlohy sa zhostil so všetkou vážnosťou. Trojnásobný majster sveta sa vybláznil predovšetkým pri výbere materiálov, na ktorých rozhodne nešetril a vyberal len tie z najkvalitnejšej vlny.