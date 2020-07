Ryan Reynolds a Blake Lively dali cez koronu 1,3 milióna eur na charitu: Ktoré ďalšie celebrity nešetrili?

Posledných pár mesiacov bolo náročných pre veľa ľudí. Mnoho známych celebrít sa preto rozhodlo pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Manželia Ryan Reynolds a Blake Lively, herci, ktorí sú spolu už deväť rokov, sa za posledné mesiace naozaj pleskli po vrecku! Už niekoľko mesiacov prispievajú veľkými sumami peňazí na rôzne charitatívne účely a do dnešného dňa sa to nazbieralo do výšky takmer 1,5 milióna dolárov (1,3 milióna eur). V marci na Instagrame oznámili, že venujú 1 milión dolárov (886-tisíc eur), ktorý rozdelia medzi dve potravinové banky - Feeding America a Food Bank Canada. Krátko po tom taktiež vyhlásili, že 30 % zo zisku z Reynoldsovej vlastnej značky ginu Aviation bude až do mája venovaný barmanom. Taktiež sa ponúkol, že pomôže vyzbierať peniaze na zdravotnícke pomôcky v Toronte tým, že prispeje suvenírmi z jeho filmov.

Na Instagrame sa pochválil, že okrem toho pomohol promovať tričká, na ktorých bolo napísané Conquer Covid-19 (Porazme Covid-19) s prísľubom, že 100 % z predaja pôjde na boj proti koronavírusu. Nedávno taktiež ešte venovali aj 200 000 dolárov (177-tisíc eur) právnej organizácii NAACP Legal Defense Fund, ktorá sa venuje ochrane občianskych a ľudských práv.

Ďalších 200 000 dolárov darovali univerzite St. Francis Xavier, ktorá pomáha vyzdvihovať líderstvo domorodých žien. Zaujímavá bola aj jeho forma pomoci pre organizáciu Pacific Wild, ktorú na stránke organizácie nazval "jednu z najlepších enviromentálnych organizácií, ktorá chráni územia a vody The Great Bear Rainforest." Je to mierne dažďový prales v Kanade a herec je známy tým, že často podporuje rôzne organizácie práve v Kanade, odkiaľ pochádza. Sľúbil, že do 3. augusta pošle rovnakú sumu peňazí, ktorá sa vyzbiera od ľudí.

Stránka insider.com uverejnila zoznam daľších celebrít, ktoré taktiež prispeli nemalými sumami. Herečka Kristen Bell oznámila, že organizácii No Kid Hungry posiela 150 000 dolárov (133-tisíc eur), a ked sa o tom jej malé deti dopočuli, prispeli vlastnou nasporenou sumou 7 dolárov a 96 centov. Rihanna na stránke svojej nadácie Clara Lionel oznámila, že venuje až 5 miliónov (4,4 milióna eur) rôznym organizaciám. Tenisový hráč Roger Federer spolu so ženou venovali 1 milión švajčiarskych frankov (940-tisíc eur) najviac zraniteľným rodinám vo Švajčiarsku. Angelina Jolie prispela až 1 miliónom dolárov na organizáciu No Kid Hungry, potravinovej banke pre deti.