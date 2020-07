Šanca pre slovenského pretekára: Mičko by si mohol zajazdiť na okruhoch

Dubnického pretekára Braňa Mička sme si zvykli vídať na pretekoch automobilov do vrchu, respektíve na automobilových súťažiach – rely. Teraz sa však pred talentovaným pretekárom črtá nová príležitosť.

Odložený štart sezóny vytrvalostnej série 24h Series Europe je naplánovaný na 10. - 11. júla do slávnej talianskej Monzy. Po úprave pravidiel pribudla v Sérii nová Divízia GTX, pre ktorú úplne nový špeciál postavili v KTM. Auto nesie označenie KTM X-BOW GTX a je modernejším konceptom GT na platforme KTM X-BOW. KTM ho vyvíja spoločne s Reiter Engineering a oproti predošlej GT4-ke je vozidlo o niečo širšie, dlhšie a využíva nové aerodynamické prvky. Nový koncept pritom vychádza z nezvyčajne malého 2,5 litrového päťvalca Audi. KTM chce teraz zistiť, či tento koncept s malým silným turbomotorom má perspektívu pre moderné automobily triedy GT.

Nemecký tím Reiter Engineering plánuje preveriť koncept v sezóne 2020 účasťou vo vytrvalostnej sérii 24h Series Europe, pričom oslovil aj úspešného slovenského pilota Štofiho Rosinu. Ten by mal, ak sa nezmenia okolnosti, odjazdiť všetky plánované preteky aktuálnej sezóny, počínajúc Monzou. Spolu do Monzy však s Rosinom pocestuje aj Braňo Mičko, pre ktorého sa črtá príležitosť vyskúšať si ešte v tomto roku jazdu na okruhoch.

„S Braňom sa poznáme veľa rokov a sme dobrí priatelia. Viem o jeho vášni k automobilovým pretekom a pozorne som sledoval aj jeho doterajšie štarty. Teraz sa objavila príležitosť, a Braňo by si mohol zajazdiť aj na okruhoch. Ak to bude možné, samozrejme rád mu pomôžem,“ vraví otvorene jeden z najlepších slovenských automobilových pretekárov, Štofi Rosina, a pokračuje. "V tíme Reiter sú otvorení možnosti absolvovania testovacích jázd z Braňom. Tie by sa mali uskutočniť niekedy v priebehu letných prázdninových mesiacov. Ak by všetko dopadlo dobre, tak by sme mohli Braňa uvidie už na štarte septembrových vytrvalostných pretekov v Barcelone.“

Pochopiteľne, všetci budeme lídrovi tímu LAMA RACING držať palce, aby sa mu podarilo premeniť ponúkanú šancu a vyskúšať si svoje schopnosti aj na veľkých okruhoch. Braňo Mičko však sám najlepšie vie, že ho čaká ešte poriadny kus práce, a tiež k tomu potrebné šťastie. „Bolo by to fantastické, ak by sa to podarilo,“ neskrýva vzrušenie nádejný Dubničan. „Na Monzu teraz pôjdem spolu so Štofim, aby som sa zoznámil s prostredím a tímom. Už len byť v priestore, kde sa písali veľké kapitoly automobilového športu bude však pre mňa obrovský zážitok. Som vďačný Štofimu aj tímu Reiter za túto možnosť. Veľmi si to vážim. Bude to úplne iný štýl pretekania, než na aký som si zvykol na kopcoch a rely, ale o to viac je to vzrušujúcejšie. Urobím všetko preto, aby som to zvládol a bol pripravený na testovacie jazdy, ktoré veľa napovedia o mojej prípadnej okruhovej budúcnosti.“