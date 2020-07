Herečka zo seriálu Glee je nezvestná: Utopila sa? Synčeka našli samého v člne!

Americká speváčka a herečka Naya Rivera je nezvestná.

Úrady o tom informovali po tom, ako našli jej štvorročného syna samého v člne v južnej Kalifornii. Tridsaťtriročná predstaviteľka Santany Lopez zo seriálu Glee (2009 - 2015) si čln prenajala v stredu popoludní pri jazere Piru, severozápadne od Los Angeles, informoval úrad šerifa okresu Ventura. Asi o tri hodiny neskôr človek spozoroval dieťa samé v člne. Syn Josey nie je zranený a vyšetrovateľom mal povedať, že s mamičou plávali, ale ona sa na čln nevrátila.

Po nezvestnej pátrajú, no podľa amerických médií predpokladajú, že sa herečka utopila. Ako uvádza televízia CBS sa do pátrania zapojily drony, vrtuľník a pomáha aj tím potápačov. Herečka pridala poslednú fotku na Instagram vo štvrtok, zachytáva ju so synčekom. ,,Len my dvaja," napísala k záberu.

Nayu Riveru môžu diváci a diváčky poznať aj zo seriálu The Royal Family (1991- 1992), v ktorom stvárňovala Hillary Winston. V rokoch 2002 až 2006 sa predstavila v niekoľkých epizódach The Bernie Mac Show (2001 - 2006). Menšie úlohy si vyskúšala aj v ďalších televíznych projektoch či vo filmoch At the Devil's Door (2014) a Mad Families (2017). V roku 2011 podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Columbia Records, prostredníctvom ktorého mala vydať svoj debutový album, no ten sa dosiaľ nedostal na trh.

V roku 2013 predstavila singel Sorry, v ktorom hosťuje jej bývalý snúbenec Big Sean. V roku 2014 sa vydala za herca Ryana Dorseyho, ktorý je otcom jej syna Joseyho Hollisa. Pár sa v roku 2018 rozviedol a dohodol na spoločnom opatrovníctve potomka.