Posledná rozlúčka sa zmenila pre dve rodiny na nočnú moru: Chyba, ktorú spravili v pohrebníctve, im zlomila srdcia

Dve rodiny prežívali obrovský žiaľ po strate ich milovaných. V pohrebníctve však spravili chybu, ktorá ich bolesť neopísateľne zhoršila.

Doktor Jerry Bowman strávil posledné štyri mesiace starostlivosťou o svoju umierajúcu mamu Catherine White († 75), ktorá bojovala s posledným štádiom rakoviny. Po jej smrti ho čakal v pohrebnej službe šok. Žena, ktorá ležala v truhle nebola jeho zosnulá mama, ale niekto úplne iný, píše Daily Mail.

Catherine zomrela v synovom dome 26.júna. "Presne si pamätám ako vyzerala, keď ju odvážali z môjho domu," povedal Jerry. O deň skôr zomrela v meste Charlotte aj 91-ročná Elease McInnis. Obe ženy pripravovali na poslednú rozlúčku v pohrebníctve Alexander Funeral Home. Zamestnanci však spravili obrovskú chybu. Pani McInnisovej dali šperky a šaty pani Whiteovej. Následne ju uložili do zlej truhly.

Obe rodiny sú zo zámeny zhrozené. "Nezaslúžila si to. Nikto si nezaslúži niečo také," vylial si srdce Jerry. Kým prišiel do pohrebnej služby a zistil, čo sa stalo, bolo prineskoro na nápravu. Rodina McInnisovcov už truhlu aj s pozostatkami jeho matky pochovala. "Zlomilo nám to srdce," povedal jeden z príbuzných Elease. Niektorým sa zdalo, že vyzerá inak, no pripisovali to balzamovaciemu procesu.

Jerry sa domáha toho, aby bolo telo jeho matky exhumované z hrobu McInnisovej. Majiteľ pohrebníctva, ktoré funguje od roku 1914, sa k zámene odmietol vyjadriť.