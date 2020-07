Haraslín si otvoril strelecký účet v Sérii A, Kuckov tretí gól po reštarte

Otvoril si strelecký účet v Serii A. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín (24) strelil v drese Sassuoly prvý gól, keď za stavu 1:0 v sklze dopravil do siete odrazenú loptu.

Bologna v nadstavenom čas už iba znížila skóre zásluhou Musu Barrowa. Haraslín v 34. minúte dostal žltú kartu, hral do 65. minúty. Sassuolo dosiahlo tretí triumf v rade a poskočilo na ôsmu priečku.

Skóroval aj Kucka v drese Parmy, ktorý v 9. minúte z pokutového kopu potrestal faul Cristanteho na Andreasa Corneliusa v šestnástke. Bol to pre neho už šiesty ligový gól v tejto sezóne a tretí po reštarte sezóny. Jeho mužstvo však náskok neudržalo a Rimania gólmi Henricha Mchitarjana a Jordana Veretouta otočili skóre. Parma je po štvrtej prehre v rade na 12. priečke, AS je piaty.



Serie A - 32. kolo:

FC Janov – SSC Neapol 1:2 (0:1)

Góly: 49. Goldaniga – 45.+1 Mertens, 66. Lozano

/S. Lobotka za hostí celý zápas/

AC Fiorentina – Cagliari Calcio 0:0



AS Rím – FC Parma 2:1 (1:1)

Góly: 43. Mchitarjan, 57. Veretout – 9. KUCKA (z 11 m)

/J. Kucka (Parma) hral celý zápas, v 9. min skóroval z 11 m/



Atalanta Bergamo – Sampdoria Janov 2:0 (0:0)

Góly: 75. Tolói, 85. Muriel



FC Bologna – US Sassuolo Calcio 1:2 (0:1)

Góly: 90.+1 Barrow - 41. Berardi (Müldür), 57. HARASLÍN, ČK: 82. Mihajlovič (Bologna)

/L. Haraslín hral do 65. min, v 34. min dostal ŽK a v 57. min strelil druhý gól hostí/

FC Turín – Brescia Calcio 3:1 (0:1)

Góly: 48. Matějů (vl.), 58. Belotti, 86. Zaza – 21. Torregrossa

/N. Špalek hral za hostí do 74. min/.