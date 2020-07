Ronaldova sestra opísala ťažké detstvo: Pozrite, v akom dome vyrastali!

Hoci dnes je z Cristiana Ronalda (35) svetoznámy futbalista, ktorý nemá ani z ďaleka núdzu o popularitu a peniaze, nie vždy tomu bolo tak.

Ronaldova sestra Katia Aveiro, ktorá sa sama prezentuje ako influencerka, odhalila, v akej chudobe spolu so svojim bratom Cristianom a ďalšími dvoma súrodencami - bratom Hugom a sestrou Elmou vyrastali. Na sociálnu sieťDom stál neďaleko hlavného mesta Madeiry, no medzičasom bol zbúraný.Vďakabohu, moja matka prišla včas, lebo by som bola ešte škaredšia ako som," odľahčila smutnú tému 43-ročná Katia. "Vyrastala som v chudobnej štvrti a od útleho detstva som bola vychovávaná k tomu, aby som si vážila všetko, čo mám," napísala k fotke.

Pre Ronalda, ktorý v súčasnosti zarába milióny a vlastní niekoľko luxusných nehnuteľností, je tak fotografia domu, v ktorom vyrastal, už len dávnou spomienkou.