Rozhodnutie sudcu Trubana v kauze Dobytkár: Prečo som pustil Bödöra na slobodu

Už dnes o ňom budú rozhodovať opäť. Kontroverzného podnikateľa Norberta Bödöra zadržala polícia ešte minulý týždeň, no sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dôvody na jeho väzbu nevidel.

Rozhodoval o ňom sudca Michal Truban, pričom ide o kauzu Dobytkár, kde lietali miliónové úplatky z dotácií Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Pri Bödörovom spoluobvinenom podnikateľovi Petrovi Kubovi však Trubanovi dôkazy stačili na to, aby ho za mreže poslal. Bödörov advokát Adrián Kucek zverejnil na portáli Právne listy celé uznesenie súdu o prepustení jeho klienta zo zadržania. Ako zdôvodnil Truban prepustenie Bödöra?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Peniaze nešli priamo na účet Bödöra

Hlavným argumentom, prečo Bödör neputoval zo súdu so želiezkami na rukách do väzby, bola podľa rozhodnutia sudcu Trubana skutočnosť, že bývalý šef PPA Ľubomír Partika neposielal peniaze priamo na jeho účet. Na rozdiel od spoluobvineného podnikateľa Petra Kubu, ktorý peniaze od Partiku prijal, sa tak Bödör vyhol väzobnému stíhaniu. Podľa Trubana sa pri Kubovi preukázala aj komunikácia s Partikom a pri Bödörovi nie.

„Po­kiaľ ide o obvineného Ing. Bödöra, me­dzi ním a obvineným Ing. Partikom, kto­rý mal úp­lat­ky brať, žiad­ne fi­nan­čné pre­po­je­nie zis­te­né ne­bolo. Obvinený Ing. Bödör pop­rel, že by pri­jal aké­koľ­vek fi­nan­čné pros­tried­ky od obvineného Ing. Partiku,“ zdôvodnil Truban v rozhodnutí. Zaujímavé tiež je, že prokurátor upozorňoval na správy z Threemy, ktoré si Bödör vymieňal aj s Kočnerom. Sudca k tomu stanovisko nezaujal. Podozrenia sa týkali aj prepojenia Bödöra na jeho príbuzného, vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara.

Neboli to úplatky, ale predaj firmy

Senátu nestačilo ako dôkaz zapojenia Bödöra do úplatkárskej schémy ani to, že Kuba následne preposielal peniaze na účet Bödöra. Podľa zistení vyšetrovateľov bolo medzi nimi realizovaných spolu 7 platieb v celkovej hodnote viac než 16 miliónov eur. Podľa Trubana však nešlo o úplatok, ale o kúpu Bödörovho obchodného podielu vo firme Trend Tatry.

„Bödör uvie­dol, o aké plat­by iš­lo, te­da konkrét­ne, že išlo o kú­pu obchodného po­die­lu v su­me 16 mil. eur a ďa­lej o vrá­te­nie pô­žič­ky v su­me 20 000 000 Sk. Vo vzťa­hu k pre­vo­du ob­chod­né­ho po­die­lu pred­lo­žil zmlu­vu o pre­vo­de ob­chod­né­ho po­die­lu a tiež zna­lec­ký po­su­dok,“ zdôvodnil Truban. Podľa polície však išlo o kamufláž a podiel nemal v skutočnosti takú vysokú hodnotu.

Nespravili kľúčový výsluch

O praní špinavých peňazí vypovedal policajtom aj jeden zo spolupracujúcich obvinených Marek Kodada, ktorý v minulosti pracoval na ministerstve pôdohospodárstva. Na výsluchu povedal, že počul, že úplatky idú do Nitry priamo k Bödörovi. Truban však v rozhodnutí namieta, že svedok nie je dostatočne dôveryhodný.

„Tak­to sa vy­jad­ril spolu­ob­vi­ne­ný, kto­rý sa k spá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti doz­ná­va, te­da ka­júc­nik, kto­rého vie­ro­hod­nosť vý­po­ve­de sa tak mô­že ja­viť ako znač­ne oslabená. Na­vy­še je pot­reb­né v tej­to sú­vis­los­ti uviesť, že ide o ne­pria­me sve­dec­tvo, te­da sve­dec­tvo z dru­hej ru­ky,“ stojí v texte.

Ďalej Truban vyčíta, že s týmito zisteniami vyšetrovatelia nekonfrontovali Ľubomíra Partiku. „Pre­to­že lo­gic­ky, ak by sku­toč­nosť uvá­dza­nú obvineným Ing. Kodadom potvr­dil obvinený Ing. Partika, ma­lo by to zá­sad­ný vý­znam pre po­sú­de­nie hod­no­ver­nos­ti toh­to vy­jad­re­nia,“ dodal Truban.