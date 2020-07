Chelsea loví v nemeckých vodách aj naďalej: Po Wernerovi ďalšia hviezda?

Nemeckému futbalovému klubu Bayer 04 Leverkusen sa podľa periodika Sportbild nepodarí v letnom prestupovom termíne udržať v kádri reprezentanta Kaia Havertza (21).

Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar má síce s "farmaceutmi" kontrakt platný do júna 2022, vďaka dlhodobo spoľahlivým výkonom však na seba upútal pozornosť viacerých klubov. Predovšetkým záujem Chelsea Londýn vyzerá vážne, anglický klub je údajne pripravený zaplatiť za Havertza odstupné 100 miliónov eur. "The Blues" už do svojich radov angažovali Havertzovho reprezentačného kolegu - útočníka Tima Wernera z RB Lipsko.

Havertz odohral za Leverkusen od roku 2016 celkovo 118 bundesligových zápasov, v ktorých nastrieľal 36 gólov. Na konte má sedem štartov za národný tím a jeden gól, ktorý strelil vlani 9. októbra do siete Argentíny pri remíze 2:2 v prípravnom zápase v Dortmunde.