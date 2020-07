Brat zavraždeného novinára Jozef Kuciak už nevydržal mlčať: Drsná kritika Borisa Kollára!

Fraška okolo diplomovky šéfa parlamentu rozčúlila mnohých Slovákov. Medzi nich patrí aj brat zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) Jozef.

Ten zverejnil na sociálnej sieti stanovisko, v ktorom jasne odsúdil správanie Borisa Kollára (54). Kuciak vysvetľuje, že dlho si hrýzol do jazyka, no napokon sa odhodlal vystúpiť v prípade opisovania diplomovky šéfa parlamentu. „Stále sa bojím, že sa už úplne všetko a všetci obrátia proti nám, ale toto je cez čiaru,“ rozpráva Kuciak.

Nahnevalo ho vyjadrenie Kollára, ktorý sa ostro pustil do svojho koaličného partnera zo Za ľudí Juraja Šeligu. Ten spolu s poslancami Za ľudí a SaS požadovali koniec Kollára vo funkcii. „Niečo až tak odporne farizejské ako je pán podpredseda Šeliga som ešte v politike nestretol,“ povedal Kollár. Šeliga reagoval tým, že „ide o krajinu, nie sme na pieskovisku, aby sme sa pretekali, kto koho urazí viac“.

Kuciak to považuje za nechutné. „Útočiť na koaličného partnera výmyslami za to, že požaduje to, čo je v každej normálnej krajine prirodzené, vlastné postavenie postaviť na úroveň celej krajiny a poctivých študentov, to nie je ani trochu morálne čisté a spravodlivé,“ napísal Kuciak s tým, že namiesto uznania chýb a prijatia toho, čo robí „omylného človeka človekom - zodpovednosti, radšej obviňovať všetkých dookola“. Kuciak hovorí, že toto sme tu už mali.

„Vieme, kam to uprednostňovanie vlastného ega pred verejným záujmom a šírenie nenávisti voči tomu, kto upozorní na naše prešľapy, viedlo. Zostáva dúfať, že raz sa naučíme pri voľbách viac veriť rozumu ako populizmu,“ dodal Kuciak. Matovič po stredajšom rokovaní vlády skonštatoval, že vzťahy vnútri koalície sú omnoho lepšie ako to vyzerá navonok.

„Ja na tých koaličných radách pomaly vidím najväčších kamarátov,“ povedal premiér s tým, že akonáhle sa však niektorí koaliční predstavitelia postavia pred mikrofóny a kamery, začnú si „niečo odkazovať“. Podľa Matoviča má súčasná koalícia nevýhodu oproti predošlým koalíciám vedeným stranou Smer. „Oni mali tmel, ktorý ich lepil. Spoločný biznis, ktorý chceli urobiť,“ uviedol predseda vlády s tým, že jeho koalícia má len zodpovednosť splniť dané sľuby.