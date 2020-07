Gemerská Poloma vyhlásila mimoriadny stav pre požiar: 41-členná rodina skončila v telocvični

Prišli skoro o všetko a celá dedina je v pozore. Obrovská rodina z Gemerskej Polomy (okr. Rožňava) sa ocitla na ulici po tom, čo začal horieť dom, v ktorom žili.

Vďaka pohotovému zásahu hasičov nezhorela rodinná stavba do tla. Obyvatelia však prišli o nábytok, šatstvo i dokumenty. Chytili sa lopaty a vďaka pomoci samosprávy sa snažia opraviť, čo dokážu. Podľa slov starostky Lillian Bronďošovej na mieste požiaru zasahovali dobrovoľní aj profesionálni hasiči. V obci bol vyhlásený mimoriadny stav.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Najprv sme im ponúkli ubytovanie v obecných bytoch v neďalekej obci Nižná Slaná, čo však odmietli. Keďže bola noc, museli sme ich umiestniť do telocvične,“ uviedla starostka s tým, že o strechu nad hlavou prišlo až 41 osôb, z toho 21 detí. Okrem nocľahu sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zasiahnutým rodinám pomôcť sumou 5-tisíc eur. Tieto financie pôjdu hlavne na odstránenie škôd a nákup materiálov na opravu strechy.

Starostka z vlastných financií pomohla nakúpiť aj tri detské kočíky. Momentálne čakajú na posudok statika, či bude možné najzasiahnutejšiu časť domu ešte zrekonštruovať. „Snažia sa opraviť, čo je v ich silách. Sami povedali, že finančné prostriedky, čo im požičiame, nám postupne splatia,“ zdôraznila. „Dá sa to ešte všetko opraviť, chceme si urobiť novú strechu. Ak bude materiál, vieme to opraviť možno aj do týždňa,“ povedal jeden z členov rodiny Ladislav (33).

Hlava celej famílie Kristína Gunárová (55) povedala, že požiar sa rozhorel v sobotu krátko po polnoci. „Zhorel nám nábytok, postele, šaty, aj dokumenty. Šatstvo, čo nám zostalo, sa teraz snažíme oprať. Prišli sme skoro o všetko,“ priznala Kristína. Dodala, že sú veľmi radi, že im starostka i ľudia, ktorí prinášajú šatvstvo či potraviny, pomáhajú. „Teší nás to hlavne kvôli deťom, ktoré môžu v suchu a teple spať v telocvični,“ dodala. Obec pre rodinu požiadala aj o humanitárnu pomoc.