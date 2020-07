Nevera?! Minister obrany Naď a matka jeho syna priznali rozpad vzťahu: Pravda o našom rozchode

Čo je za rozpadom ich vzťahu? Nový Čas informoval o tom, že minister obrany Jaroslav Naď (39) a hovorkyňa na ministerstve vnútra Barbara Túrosová (33) si dali po šiestich rokoch definitívne zbohom.

Mamička dvojročného Adamka si zbalila veci a odsťahovala sa do svojho domu v bratislavskej Petržalke. Vynára sa preto otázka, čo rozdelilo dvojicu, ktorá roky pôsobila navonok harmonicky. Naď a Túrosová pikantné tajomstvo nezapierali, práve naopak. Bez otáľania priznali, že išli od seba. Obaja však prízvukovali, že sa rozišli v dobrom a v záujme ich malého synčeka sa nechceli k téme bližšie vyjadrovať.

„Je pravda, že už netvoríme pár, ale všetko je medzi nami v poriadku. Rozchádzame sa ako kamaráti a nechcem to ani nijako rozoberať kvôli Adamkovi,“ povedala nám hovorkyňa. Naď bol kvôli synovi vo vyjadreniach rovnako zdržanlivý. „Je pravda, že s Barbarou Túrosovou už netvoríme pár. Rozchádzame sa ako priatelia. V záujme nášho syna Adamka však prosíme o rešpektovanie nášho súkromia,“ povedal minister obrany. Detaily komentovať odmietol.

Po oznámení rozchodu sa okamžite začali vynárať špekulácie, čo stojí za rozpadom ich dlhoročného vzťahu. Túrosová a Naď nechceli nič konkretizovať. „Dôvody si nechám pre seba, ale netreba za tým hľadať žiadnu veľkú kauzu. Je to veľmi korektné a všetko je úplne v pohode. Dôvody sú medzi nami a máme veľmi fajn vzťah,“ povedala hovorkyňa z rezortu vnútra. „Netreba fabulovať, čo bolo príčinou. Všetko je úplne fajn, vychádzame spolu dobre a aj kvôli Adamkovi by som nechcela bulvarizovanie tejto témy,“ dodala hovorkyňa.

Túrosová odmieta, že by za rozpadom vzťahu bola pracovná vyťaženosť alebo niekto tretí. Zlé jazyky šírili, či to dokonca nemôže byť sám minister Mikulec. „Jasné, že to nie je pravda,“ reagovala. So smiechom dodala, že ju spájajú s Mikulcom a jej expartnera Naďa zase s jeho kolegyňou. Obvinenia považuje za nepravdivé.

„Zamrzelo by ma, keby takéto absolútne nezmysly nejakým spôsobom zasahovali do mojej práce,“ uzavrela Túrosová. Mikulec takisto poprel bližšie kontakty. „Nie, nestretávam sa s ňou v súkromí. Ja chodím aj v soboty a v nedele riešiť veci. A keď potrebujem, niečo ohľadom tlačových vecí, tak sa s ňou stretnem v sobotu aj v nedeľu, aby sme riešili pracovné veci, inak sa s ňou nestretávam,“ povedal minister vnútra. Naď sa k tejto veci nechcel vyjadrovať.