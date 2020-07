Bývalý kouč Jozef Chovanec o Hanckovi: Je to preceňovaný obranca!

Polarizuje českú futbalovú scénu! Obranca pražskej Sparty Dávid Hancko (22) sa čoskoro vráti z hosťovania do Fiorentiny. Klub z Letnej totiž nie je ochotný zaplatiť za jeho príchod rekordných 6 miliónov eur.

Napriek tomu sa nevzdáva a má v zálohe plán B – pokúsiť sa dohodnúť nižšiu sumu a pri ďalšom prestupe Slováka doplatiť Talianom zvyšok požadovanej sumy.

Názory na ďalšiu budúcnosť Hancka sa rôznia. Po reštarte ligy sa dostal do skvelej formy. V zostave Sparty nechýbal ani minútku. Stal sa oporou tímu a pochvalu si vyslúžil aj od trénera Václava Kotala: „Vďaka svojim výkonom je z neho neformálny líder. Práve okolo neho sa vytvorila dobrá partia, ktorá to potvrdzuje aj na ihrisku.“

Jozef Chovanec, bývalý hráč, tréner i predseda Sparty, nemá zo slovenského reprezentanta až taký dobrý pocit. V tolkšou Tika Taka krajana vôbec nešetril. „Niektorí hráči sa v českom futbale preceňujú, niektorí sa nedoceňujú. Každý máme iné predstavy. Niekomu sa (Hancko – pozn. red.) páči viac, niekomu menej. Mne sa nepáči, pretože som na tom poste hral a mám o stopérovi úplne inú predstavu,“ povedal na rovinu.

Hancko priznal, že by rád na Letnej ostal. Už aj kvôli českej tenistke Kristýne Plíškovej, s ktorou tvorí pár od februára. Zdá sa však, že cesty zamilovanej dvojice sa z pracovných dôvodov predsa len rozídu. „Nerozhoduje cena. Keď som trénoval Spartu, tak o takýchto sumách sme sa vôbec nebavili. Aj keď ako tréner by som bol šťastný, že áno. Dokázal by som však 160 miliónov korún (v prepočte 6 miliónov eur – pozn. red.) minúť inak,“ vyhlásil Chovanec.

Pavel Hapal, tréner slovenskej reprezentácie, ktorú čaká v jeseni baráž o postup na majstrovstvá Európy i šesť zápasov Ligy národov, má o Hancka obavy. Želá si, aby ostal v Sparte, kde sa zaradil k ťahúňom mužstva, no realita môže byť iná. „Asi sa bude musieť vrátiť do Fiorentiny. A nie je isté, či znova niekam neodíde na hosťovanie, kde si bude musieť opäť zvykať na novú situáciu.“