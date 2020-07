Kedy uvidíme pokračovanie Priateľov? Predstaviteľ Rossa naznačil, že sa pred kameru postavia už čoskoro

Televízny seriál Priatelia poznajú a sledujú všetky vekové kategórie. Diváci ho považujú za program, ktorý dokázal zachytiť kultúrny moment na prelome storočia a dodnes nám vie vyvolať úsmev na tvári.

Šesť ikonických postáv svetoznámeho seriálu sa možno čoskoro vráti na obrazovky! Napriek koronakríze, ktorá zabránila natáčaniu streamingovej službe HBO Max v máji, herci naznačujú, že už v auguste sa pokúsia natočiť špeciálnu epizódu aj pred živým publikom. "Zo začiatku sme si mysleli, že výroba televíznych seriálov bude oneskorená najviac o mesiac alebo dva, a teraz to vyzerá tak, že to bude oveľa dlhšie. Stále dúfame, že budeme schopní vytvoriť tento špeciál do konca leta, a ak sa všetko podarí, snáď sa vrátime naspäť do produkcie," prezradil televízny producent Bob Greenblatt pre Variety.

"Naozaj si myslíme, že je veľmi dôležité mať veľké obecenstvo, ktoré môže zažiť návrat týchto šesť skvelých priateľov. Nechceli sme to spraviť cez webkameru," vysvetlil Greenblatt.

David Schwimmer, ktorý stvárnil Rossa, pre Entertainment Tonight potvrdil, že natáčanie sa budú snažiť obnoviť v polovici augusta. "Úprimne, urobíme to, až keď to bude bezpečné." Všetci herci sa ale na spoločný návrat nesmierne tešia. Schwimmer pre E!News prezradil, že najviac sa teší, že budú opäť všetci spolu v miestnosti, na skutočnom pódiu, po prvýkrát za desať rokov. "Pre mňa to bude veľmi významný zážitok."

Jennifer Aniston, ktorá stvárnila obľúbenú Rachel Green, v rozhovore s Lisou Kudrow pre Variety odhalila, že nová epizóda nebude mať scenár. Napriek tomu budú Marta Kauffman a David Crane (spolutvorkyňa a výkonný producent) do istej miery súčasťou tvorby tejto epizódy.

Courtney Cox v youtube rozhovore s Kevinom Nealonom povedala: "Bude to skvelé. Nič podobné ešte nikto z nás nespravil, ešte nikdy sme si (spolu) nesadli a neporozprávali sa a nezaspomínali na tento úžasný zážitok, ktorý sme mali... Bude to fantastické."

Fanúšikov najviac prekvapila obrovská suma peňazí, ktorá čaká každého herca za túto špeciálnu epizódu. Variety uvádza, že každý dostane okolo 2.5 až 3 miliónov dolárov.