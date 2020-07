René Fasel to vidí nádejne: Hráči z NHL na olympiádu v Pekingu i Miláne?

V zmluve o kolektívnom vyjednávaní, ktorú zástupcovia NHL a NHLPA predbežne predĺžili do leta 2026, je zakomponovaná zmienka o účasti hráčov NHL na ZOH v Pekingu 2022 aj Miláne 2026.

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel možný návrat najlepších hokejistov na olympijský turnaj považuje za mimoriadne dôležitý pre hokej v Ázii aj na celom svete.

"Nemyslím si, že sa dá reálne vyjednávať s druhou stranou. Oni majú nastavené nejaké pravidlá a limity. V zásade je to však veľmi povzbudivá správa pre medzinárodný hokej. Po Pjongčangu sme sa nikdy nevzdali. Pochopili sme vtedajšiu situáciu aj dôvody, prečo NHL neposlala najlepších hráčov na Kórejský polostrov. Nezostali v nás zlé pocity," vyhlásil René Fasel v rozhovore pre AP.

Hráči z NHL boli ozdobou piatich hokejových turnajov pod piatimi farebnými kruhmi od Nagana 1998 do Soči 2014. V Pjongčangu 2018 už chýbali, lebo NHL nebola ochotná na dva týždne zastaviť svoj kolosálny projekt na emócie a peniaze výmenou za sledovanie hokeja miestami až so 14-hodinovým časovým posunom na východe Ázie. Problémom bolo aj zamietavé stanovisko Medzinárodného olympijského výboru na preplatenie cestovných nákladov hráčov do Pjongčangu a späť vo výške 15 miliónov dolárov a tiež neumožnenie kontroly nad propagovaním olympijského turnaja pre účely severoamerickej profiligy. Pre návrat NHL na ZOH bude mimoriadne dôležitá aj dohoda o preplatení drahých poistiek elitných svetových hokejistov počas ich pôsobenia na olympijskom turnaji. Toto všetko si Fasel uvedomuje, napriek tomu je optimista.

"Pred nami je stále veľa výziev. Naozaj však veríme, že bude existovať riešenie, aby sa hráči z NHL v roku 2022 vrátili pod olympijské kruhy. Vyhrnieme si rukávy a budeme na tom tvrdo pracovať," skonštatoval rodák zo švajčiarskeho Fribourgu.

Už 70-ročný skúsený funkcionár je na čele svetového hokeja od roku 1994 a pre pandémiu koronavírusu sa mu jeho mandát predĺžil do septembra 2021. "Nemáme možnosti na to, aby sme prinútili druhú stranu na konanie v náš prospech. Musia pochopiť, že ide o obrovskú propagáciu populárneho športu v Ázii aj po celom svete. A že účasť hráčov z NHL na zimnej olympiáde je dôležitá pre celý svetový šport," vyhlásil Fasel.