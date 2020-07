Johnny Depp o rozvode s Amber Heard: Keď TO spravila v posteli, vedel, že sa chce rozísť

V utorok 7. júla začal Vrchný súd v Londýne konanie Johnny Depp versus Amber Heard.

Slávny hollywoodsky herec žaluje svoju exmanželku o päťdesiat miliónov libier za poškodenie dobrého mena. Amber ho totiž verejne obvinila z toho, že ju počas manželstva fyzicky napádal. On tvrdí, že sa jej ani nedotkol. Na súde v utorok zaznela Deppova výpoveď a bolo to prepieranie špinavej bielizne. Amber Heard je podľa psychológov sociopatická a chorobne narcistická žena, on tvrdí, že ho podvádzala s Elonom Muskom a Jamesom Francom. A keď mu v máji 2016 v posteli vykonala veľkú potrebu, súhlasil s rozvodom.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Depp na súde priznal, že keď bol opitý a sfetovaný - a bol veľmi často - potom z neho vychádzalo druhé ja, ktorému hovoril Monštrum. Odmieta ale, že Monštrum bolo fyzicky agresívne, vraj si vystačilo s revom. Lenže v roku 1994 v hoteli v New Yorku zdemoloval izbu. Depp na súde okrem iného priznal, že za mesiac bol schopný minúť za víno 26 985 eur. Vraj ho ale nevypil sám. Ďalej priznal, že drogy začal brať v jedenástich rokoch a že už v štrnástich skúsil všetky drogy sveta. Navyše svojej vlastnej dcére Lily-Rose podal marihuanu už v jej trinástich rokoch.



Exmanželku Amber obvinil z toho, že po ňom v roku 2015 v Austrálii hodila fľašu vodky, ktorá sa rozbila a porezala mu prst. Jej advokátka odhalila, že Depp o svojej bývalej Vanesse Paradis, s ktorou má dvoch potomkov, hovoril ako "o tŕni v zadku" či "francúzskom albatrosovi".



Depp obvinil Amber Heard, že si ho vzala účelovo, aby tým zlepšila svoju kariéru. Oblbovala ho sladkými rečami o tom, ako ho obdivuje vo všetkých jeho rolách, ale po svadbe z nej vyliezlo, že nevidela jediný jeho film. Depp tvrdí, že ho manželka ponižovala, že je starý a tlstý a podvádzala ho s Elonom Muskom a Jamesom Francom. K rozvodu ho vraj dohnalo to, že mu v posteli vykonala veľkú potrebu. To už bolo aj na neho príliš nechutné.



Procest pokračuje v stredu 8. a vo štvrtok 9. júla. V stredu má vypovedať Amber Heard, vo štvrtok svedkovia oboch strán. Očakáva sa, že v prospech Deppa prídu vypovedať herečky Winona Ryder a Vanessa Paradis, s ktorými žil.