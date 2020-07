10 vecí, ktoré ste nevedeli o programe Erasmus+

Myslíte si, že program Erasmus+ dôverne poznáte? Predsa len ide o jeden z najpopulárnejších a najobľúbenejších iniciatív EÚ. Prinášame však 10 vecí, ktoré ste o ňom možno nevedeli.

1. Začal iba s 3 244 študentmi

Program Erasmus bol založený v roku 1987 a patrí medzi najobľúbenejšie programy EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Počas jeho prvého ročníka vycestovalo do zahraničia len 3 244 študentov a program zahŕňal len 11 krajín - Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo.

2. Dnes má už vyše 10 miliónov účastníkov

To, čo sa začalo ako študentský výmenný program ešte v roku 1987, sa doposiaľ rozrástlo na niečo omnoho väčšie a obohatilo životy už viac ako 10 miliónov jeho priamych účastníkov. Každý rok pod záštitou programu Erasmus+ študuje alebo sa školí viac ako 300 000 študentov.

3. Čo tam po mene! Dalo by sa povedať, ale aj na ňom záleží!

Je vám povedomý European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (alebo v preklade európska regionálna akčná schéma mobility univerzitných študentov)? Nie tak celkom? Tak si skúste pospájať prvé písmená z jednotlivých slov a zložíte dnes už veľmi známy názov programu - Erasmus.

4. Stretli ste sa už s „mamou Erasmu“?

Je ňou Sofia Corradi, talianska profesorka a politička. Práve ona bola hnacou silou najdôležitejšieho medzinárodného programu pre študentov v EÚ. Približne 20 rokov viedla kampaň za vytvorenie celoeurópskeho univerzitného výmenného programu.

5. Vplyv programu Erasmus

Nedávne štúdie ukázali, že Erasmus+ zvyšuje kvalitu života jeho účastníkov a ich kariérne vyhliadky, či už počas ich kurzu v zahraničí, ako aj dlho po skončení štúdií. Vo vysokoškolskom vzdelávaní sa ukázalo, že program podporuje inovácie a sociálnu inklúziu. Okrem toho pomáha účastníkov nasmerovať k tomu, čomu sa po skončení štúdia chcú venovať, čím im pomáha dosiahnuť šťastnejšiu kariéru!

Navyše do troch mesiacov od ukončenia štúdia sa podarilo zamestnať až 80 % absolventov programu Erasmus+, pričom 72 % z nich uviedlo, že ich skúsenosti z programu Erasmus+ im pomohli získať ich prvé zamestnanie. Takmer polovici stážistov v rámci programu Erasmus+ bola ponúknutá práca v spoločnosti, v ktorej absolvovali svoju odbornú prípravu.

6. Erasmus pre rodičov?

Erasmus+ sa neobmedzuje len na mladých! Naopak, je určený pre všetky vekové kategórie a slúži aj na celoživotné vzdelávanie.

7. Od programu Erasmus po Erasmus+

V minulosti sa program Erasmus zameriaval len na mobilitu študentov. Erasmus+ však prináša príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a mnohým ďalším. Navyše, nejde len o Európu alebo Európanov – s programom Erasmus+ majú ľudia z celého sveta prístup k príležitostiam vzdelávať sa, cestovať a spoznávať.

8. Čo majú títo ľudia spoločné?

Samantha Cristoforettiová, astronautka pracujúca pre Európsku vesmírnu agentúru, ktorá je držiteľkou niekoľkých rekordov v oblasti letov do vesmíru a je aj prvou osobou, ktorá uvarila kávu vo vesmíre

Salvador Sobral, spevák a víťaz súťaže Eurovízia 2017

Matúš Vallo, muzikant, architekt a primátor Bratislavy

Federica Mogherini a Jyrki Katainen, bývalí podpredsedovia Európskej komisie

Cecilia Malmstrom, bývalá eurokomisárka

Všetci majú spoločné to, že sú absolventmi programu Erasmus.

9. Program Erasmus prispel k narodeniu minimálne milióna detí

U bývalých absolventov programu Erasmus je väčšia pravdepodobnosť nadnárodných vzťahov. To dokazuje aj fakt, že 33 % bývalých absolventov programu Erasmus má partnera inej národnosti v porovnaní s len 13 % tých, ktorí zostanú počas svojho štúdia doma. Až 27 % študentov programu Erasmus sa stretlo so svojím dlhodobým partnerom práve vďaka programu Erasmus. Na základe tohto všetkého Európska komisia v roku 2014 prišla odhadu, že od roku 1987 sa „Erasmus párom“ pravdepodobne narodil minimálne jeden milión detí.

10. Erasmus pre domácich miláčikov?

Prečo nedopriať autentickú európsku skúsenosť z Erasmu aj naším zvieracím kamarátom?! K 1. aprílu sme preto predstavili aj návrh, aby sa na palubu programu Erasmus+ mohli dostať aj naši zvierací miláčikovia. Išlo o skúšobné výmenné pobyty, ktorých by sa zúčastnilo najprv 100 psíkov z celej EÚ. No nešlo to podľa plánu. Najmä preto, že to bolo myslené len ako jeden z prvoaprílových žartov. Čiže Erasmus+ zostáva i naďalej otvorený len pre ľudských záujemcov.

