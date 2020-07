Každý desiaty Slovák trpí alergiou, mnohí sú zle liečení: Odborníci odporúčajú riešenie, s ktorým aj ušetríte

Na Slovensku trpí alergiou približne každý desiaty človek.

Ide o najčastejšie chronické ochorenie v Európe. Trpí ním 150 miliónov Európanov a podľa predpokladov do roku 2025 s ním bude zápasiť polovica populácie Európskej únie. Odborníci sa v stredu na tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa alergií zhodli, že napriek tomu veľká časť pacientov v súčasnosti nie je správne diagnostikovaná a liečená. Riešenie vidia v alergénovej imunoterapii. Tá je však vysoko nákladová, no v konečnom dôsledku významne šetrí financie.

Odborníci poukázali na to, že 60 percent dospelých s alergiou sú ženy. Vo vekovej kategórii do 18 rokov je to 46 percent. Pravdepodobnosť, že alergiu bude mať aj dieťa, ak má jedného z rodičov alergika, je 30 až 50 percent. V prípade oboch rodičov to môže byť až 80 percent. Doplnili, že takmer 70 percent prípadov bronchiálnej astmy je spôsobených alergiou. Na Slovensku je 65 percent ľudí s astmou starších ako 18 rokov. Najviac pacientov s bronchiálnou astmou má Prešovský kraj, naopak, najmenej je ich v Žilinskom a Bratislavskom kraji.

Prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Martin Hrubiško zdôraznil, že väčšina liečených alergikov využíva iba symptomatickú liečbu, ktorá bojuje len s príznakmi ochorenia. "Liečba alergie patrí do rúk alergológa. Aj keď pacienti často siahajú po množstve voľne dostupných protialergických liekov, ktorých úlohou je potláčať príznaky alergie, jedinou účinnou je alergénová imunoterapia," uviedol.

Róbert Babeľa z Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave uviedol, že neliečenie alergie môže okrem výraznej progresie ochorenia a zhoršenia kvality života pacienta viesť aj k rastu zdravotných a sociálnych nákladov.

Poukázal na najnovšiu štúdiu, ktorá ukázala, že alergénová imunoterapia by okrem medicínskych mohla priniesť aj finančné prínosy. "Najnovšou analýzou sme sa pozreli na to, či vďaka liečbe môžeme hovoriť o úsporách a výsledky nás pozitívne prekvapili," povedal, pričom doplnil, že adekvátna terapia má aj zaujímavú úroveň návratnosti z pohľadu priamych nákladov. "Napríklad po trojročnej liečbe alergénovou imunoterapiou hovoríme až o viac ako 40-percentnej úspore nákladov," uviedol.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec doplnil, že napriek tomu, že na Slovensku je alergénová imunoterapia dostupná už roky, lieči sa ňou približne len desať percent pacientov. "Je dôležité, aby sa zo strany zdravotných poisťovní zmenil pohľad a kritériá hodnotenia kvality lekárov, ktorí liečia alergénovou imunoterapiou," dodal.