Dva aktuálne extrémy Chorvátska: V jednom meste akoby sa nič nedialo, no dôjdete na juh a... Tomu sa nedá veriť!

Prví Slováci už okúsili pokoronové zahraničie. Podelili sa o dojmy z obľúbených dovolenkových destinácií.

Rozdiely, ktoré nie je možné prehliadnuť. Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov je tohto roku plná extrémov. V jednom meste sú pláže preplnené ako po minulé roky, no keď dôjdete na juh, nebudete veriť vlastným očiam.

Čitateľka Gabriela nám napísala z mesta Biograd na Moru. Vyzerá to tam, akoby žiadna pandémia nikdy neexistovala: "Vôbec nie je pravda, že by pláže v Chorvátsku zívali prázdnotou. My sme v Biograde na Moru. A pláže sú dosť plné," opisuje Gabika, ktorá ako dôkaz priložila video.

V Biograde na Moru sa situácia od predošlých rokov nelíši:

Katka má však na Chorvátsko úplne iný pohľad. Tá sa totiž vybrala o čosi južnejšie a opísala situáciu na Makarskej riviére a v meste Dubrovník. "Prázdny Dubrovník, žiadne preplnené ulice, ako pred rokom," hovorí čitateľka a pre Slovákov má aj odporúčanie, "poloprázdne pláže. Hotel 2*, kde sme mali byť ubytovaní, neotvorili, tak bývame v hoteli vyššej kategórie. Super dovolenka. Každému odporúčam."

Rovnaký názor zdieľa aj čitateľ Robert, ktorý dovolenkuje v mestečku Podgora. "V Podgore je tak 40-45 percent turistov," popísal Slovák.