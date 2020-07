Láska kvitne skutočne v každom veku! Svoje o tom vie aj sestra moderátorky Karin Majtánovej Janette, ktorá oslávila svoju 50-tku skutočne netradične - svadbou! Na tej samozrejme nesmela chýbať ani Karin, ktorá sa predviedla v plnej kráse a rozdávala úsmevy na všetky strany. Ako však prezradila, bola to práve ona, ktorá pomáhala sestre s organizáciou svadby. Odmenou bola svadobná kytica, ktorú ako moderátorka s úsmevom prezradila, chytila už po štvrtý raz! Bude teda svadba do roka a do dňa? Majtánovej slová hovoria za všetko!