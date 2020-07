Automobilka Volkswagen plánuje zmeny v produkcii: S vládou podpísali dohodu

Automobilka Volkswagen v utorok podpísala so zástupcami slovenskej vlády Spoločné vyhlásenie zámerov tzv. Letter of Intent. Informáciu potvrdil pre agentúru SITA samotný koncern. Detaily dohody však komentovať odmietol.

Zároveň informoval, že z dôvodu vypuknutia koronakrízy a jej výrazných dopadov na svetový automobilový trh pozastavil plánovacie aktivity na výstavbu nového výrobného závodu. Dostupné kapacity sú podľa automobilky v terajšej výrobnej sieti jej závodov nateraz postačujúce.

"Koncern Volkswagen preto pracuje na optimálnom prerozdelení produkcie do rôznych výrobných závodov po celom svete. To platí aj o vyťažení závodu v Bratislave s budúcimi modelmi a s tým spojenými investíciami. Podobné plány existujú ale, samozrejme, aj pre iné závody," priblížila spoločnosť. K rozhodnutiu dozornej rady koncernu o pridelení projektov podľa zverejnených informácií zatiaľ neprišlo. "Rámcové rozhodnutie by mohlo padnúť počas leta," avizuje automobilka.

Ako pre agentúru SITA dodala hovorkyňa bratislavskej fabriky Lucia Kovarovič Makayová, ešte začiatkom roka 2019 predstavili iniciatívu „Plán 2025“ ako súhrn konkrétnych aktivít k podpore zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity závodu v rámci koncernu. "V tejto súvislosti bol v utorok dosiahnutý ďalší dôležitý medzník z nášho Plánu 2025. Popri prísľuboch vedenia spoločnosti v oblasti rastu efektivity, ako aj dosiahnutých dlhodobo udržateľných a primeraných tarifných podmienkach, sa podarilo s vládou Slovenskej republiky podpísať Spoločné vyhlásenie zámerov tzv. Letter of Intent. Táto dohoda upravuje možnú podporu zo strany vlády v prípade, ak by koncern Volkswagen uskutočnil na Slovensku ďalšie investície," objasnila Makayová.

Začiatkom júla agentúra SITA priniesla informáciu o tom, že po rozhodnutí nemeckej automobilky nepostaviť zamýšľanú novú továreň v Turecku smeruje na Slovensko výroba novej generácie Passatov a Superbov. O takomto riešení sa špekulovalo už mesiace. Volkswagen totiž svoje rozhodnutie ohľadom novej tureckej fabriky, ktorá sa mala stať domovom výroby práve pre spomínané Passaty aj Superby, počas predchádzajúcich mesiacov niekoľkokrát odložil pre turecké vojenské operácie v Sýrii. Tentokrát sa už v správach vojenské aktivity Turecka v odôvodnení rozhodnutia nespomínajú. Dôvodom má byť prepad dopytu po nových autách v dôsledku pandémie koronavírusu.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.