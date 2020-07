Desivé podozrenie WHO: Koronavírus sa zrejme prenáša inak, ako si doteraz mysleli

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripustila, že koronavírusová infekcia covid-19 sa prenáša priamo vzduchom.

Definitívne potvrdené to však podľa epidemiologičky WHO Marie Van Kerkhoveovej nebolo. Doteraz WHO potvrdzovala, že vírus SARS-CoV-2 sa prenáša kvapôčkami, ktoré však rýchlo klesajú k zemi. Krízový expert WHO Mike Ryan povedal, že organizácia do Číny vyšle expertov, ktorí tam budú pátrať po pôvode vírusu, ktorý bol prvýkrát potvrdený v meste Wu-chan.

WHO pripustila možnosť šírenia koronavírusu vzduchom po tom, čo skupina vedcov organizáciu vyzvala k aktualizácii poučení o šírení respiračného ochorenia medzi ľuďmi, uviedla agentúra Reuters. "Hovoríme o možnosti prenosu vzduchom a aerosolovom prenose ako o jednom zo spôsobov prenosu covidu-19," povedala na tlačovom brífingu Van Kerkhoveová.

WHO doteraz uvádzala, že SARS-CoV-2 sa šíri primárne v malých kvapôčkach, ktoré vychádzajú z nosa alebo úst nakazenej osoby. Dohromady 239 vedcov z 32 krajín však v otvorenom liste adresovanom WHO upozornilo na dôkazy, že vírus sa môže vznášať vo vzduchu a infikovať ľudí, ktorí ho vdýchnu.

Expertka WHO na prevenciu infekcií Benedetta Allegranziová povedala, že sa objavujú dôkazy o prenášaní koronavírusu vzduchom, ale že to nie je definitívne. "Možnosť prenosu vzduchom na verejných miestach - zvlášť za veľmi špecifických podmienok, v preľudnených, uzavretých, zle odvetrávaných priestoroch, ktoré boli popísané - nemožno vylúčiť," cituje Reuters zástupkyňu zdravotníckej organizácie. "Dôkazy však je potrebné zhromaždiť a interpretovať a to my naďalej podporujeme, uistila Allegranziová.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes znovu upozornil, že pandémia koronavírusu, s ktorým je spájaných 540.000 úmrtí, sa urýchľuje a ešte nedosiahla vrchol. Krízový expert WHO Mike Ryan oznámil, že odborníci organizácie odcestujú cez víkend do Číny, aby mohli pripraviť štúdiu o pôvode koronavírusu a o tom, ako preskočil zo zvierat na ľudí. "Najlepším miestom, kde začať, je zrejme to, v ktorom sa choroba prvýkrát objavila u ľudí, a miestom, kde sa choroba prvýkrát objavila u ľudí, kde sa objavili prvé zhluky neobvyklého zápalu pľúc, bol Wu-chan," povedal Ryan.