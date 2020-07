Moderátorka Miriam Kalisová prekvapuje: Neuveríte, čo robí počas splnu

Miriam Kalisovú (35) poznajú všetci ako usmievavú markizácku moderátorku, ktorá sa rada zvŕta v kuchyni.

Okrem toho má rada aj ručné práce a k zručnosti vedie aj milovanú dcérku Miu (6). Nedávno prekvapila rituálom, ktorý robí počas splnu mesiaca. Bude z moderátorky novodobá šamanka?!

Nedávny spln mesiaca dokázala Kalisová využiť vo svoj prospech. „Opäť tu máme spln. Je to čas, keď na povrch vypláva všetko čo ste sa snažili samy pred sebou ukryť. Spln nám všetko toto x-násobne zosilní, aby sme si to všimli a mohli vyriešiť. Tak sa nedeste, ak sa dejú veci, ktoré sa bežne nedejú. Len ich pozorujte a skúste si samy pred sebou presne pomenovať všetko, čo potrebujete preliečiť,“ prihovorila sa moderátorka, ktorá opísala aj svoj rituál, vďaka ktorému to zvláda oveľa lepšie.

„Napíšte si tie veci na papierik, urobte kontrolovaný ohník a pekne jeden po druhom vedome spáľťe a odovzdajte ohňu. Či už je to hnev, strach, sebaľútosť, žiarlivosť... Doplňte čokoľvek, čo vo svojom živote už nechcete a vedome to odstraňujte zo života,“ vysvetlila „šamanka“ z Markízy. Vyzerá to tak, že naša najznámejšia spiritualistka Silvia Šuvadová má novú konkurenciu.