Tenisové turnaje začínajú prekvitať svetovými menami: Rafael Nadal sa objaví na Roland Garros

Španielsky tenista Rafael Nadal v utorok oznámil, že sa predstaví na turnaji Madrid Open a zvýšil tak pochybnosti o svojej účasti na US Open.

Grandslamový turnaj sa totiž má uskutočniť od 31. augusta do 13. septembra, pričom hlavný pavúk podujatia v Madride odštartuje už 14. septembra. Súťaž v hlavnom meste Španielska bude slúžiť ako príprava na ďalší Grand Slam sezóny Roland Garros, ten sa začne 20. septembra.



"Rozprával som sa s mojím priateľom Rafaelom Nadalom, ktorý potvrdil svoju účasť v septembri v Madride. Ako vždy ťa očakávame s otvorenou náručou v Caja Magica," napísal na twitter riaditeľ turnaja Feliciano Lopez. "Je to pravda Feli. Vidíme sa v septembri v Madride," odpísal Nadal.



V USA v posledných dňoch prudko stúpol počet nakazených novým koronavírusom a tak je čoraz viac pochybností, či sa US Open uskutoční. Informovala agentúra AFP.