Vojvodkyňa Meghan to už poriadne prepískla: Naozaj si dovolila žiadať niečo takéto od Kate?!

Cítila sa ukrivdená! Vojvodkyňa Meghan (38) bola podľa autora kráľovskej rodiny „veľmi citlivá“ na to, že je „číslom dva“ a zatieňuje ju jej švagriná vojvodkyňa Kate (38). Roztržky mala aj so zamestnancami Kensingtonského paláca.

Ako uvádza portál Daily Mail, vojvodkyňa Meghan v súčasnosti žije so svojím manželom princom Harrym (35) a synčekom Archiem (13 mes.) v 18-miliónovom sídle v Los Angeles, avšak kráľovský autor Tom Quinn sa obhliadol za časmi, keď ešte žila v Kensingtonskom paláci. Podľa neho vojvodkyňa nechcela byť v tieni Kate a mala roztržky so zamestnancami paláca, pretože sa snažila o „získanie pozornosti, ktorú si podľa nej zaslúži“.

Autor pre portál Daily Star Online prezradil aj to, že sa Meghan so zamestnancami vojvodkyne Kate hádala po tom, ako odmietli jej kráľovské požiadavky. „Bolo to takmer ako keby v tom jednom okamihu započal problém, ktorý Meghan mala. Tvrdila, že je princeznou a cíti sa ako číslo dva,“ prezradil Tom Quinn, ktorý je autorom biografie o kráľovskej rodine.

Podľa neho k incidentu došlo v čase, kedy princ Harry s manželkou žili v Nottingham Cottage v Kensingtonskom paláci. Kráľovský autor povedal, že hovoril s „niekým, kto tam bol“ a „cítil sa naozaj nepríjemne“ po tom, čo sa Meghan dostala do roztržky s personálom vojvodkyne Kate.

Povedal, že vojvodkyňa požiadala personál vojvodkyne Kate, aby niečo urobil a zamestnanec jej odpovedal: „Je mi to veľmi ľúto, že to nemôžem pre vás urobiť, ale pracujem pre Kate“. Autor tvrdí, že mu Meghan odvetila, že ako „princezná predpokladala, že keď o niečo požiada zamestnancov, aby urobili, tak to aj urobia“. Roztržka pokračovala a vojvodkyňa Kate bola z celej situácie zhrozená.

„Meghan je veľmi citlivá na to, že sa s ňou nezaobchádza s rovnakým rešpektom ako sa podľa nej zaobchádza s Kate,“ skonštatoval kráľovský autor. Magazín Tatler upozornil ešte na jeden problém, ktorý vojvodkyňa Meghan očividne vyvolala.

Podľa nich Meghan na svadbe porušila kráľovský protokol po tom, ako žiadala, aby princezná Charlotte a ďalšie malé družičky nemuseli mať oblečené pančuchy. „Kate podľa protokolu žiadala, aby ich mali. Meghan to nechcela. Podľa fotografií však Meghan vyhrala,“ napísal magazín Tatler.