Hlavný hygienik Slovenska vo veľkom rozhovore o dovolenkách: Takýmto miestam sa vyhýbajte!

Od jeho rozhodnutí bolo závislé celé Slovensko! Hlavný hygienik SR Ján Mikas stál po boku bývalého premiéra Pellegriniho aj súčasného premiéra Matoviča a vydával opatrenia podľa záverov epidemiológov.

Dnes, keď už je pandémia koronavírusu u nás pod kontrolou, plánuje, ako zvládnuť možnú druhú vlnu. Ako vidí dovolenky tento rok? Do ktorých krajín by nešiel a na čo by si dal pozor?

Ako hodnotíte epidemiologickú situáciu u nás po otvorení hraníc?

- Po otvorení hraníc sme počítali s tým, že bude narastať počet importovaných prípadov na Slovensko, samozrejme, že môžu vzniknúť aj lokálne miniepidémie, a to sa aj potvrdilo. Áno, mali sme dni, keď sme už neevidovali žiadne nové potvrdené prípady, v súčasnosti sa pohybujeme okolo pätnásť-dvadsať denne. Na takúto situáciu sme boli pripravení, teraz je našou úlohou tieto prípady zachytiť, vyšetriť ich úzke kontakty a v prípade pozitivity izolovať ľudí, aby sa prípady nešírili ďalej.

Je cestovanie podľa Vás momentálne rizikové? Prípady stúpajú v mnohých krajinách.

- Vytvorili sme zoznam menej rizikových krajín a ten je návodom pre ľudí. Nazvali sme ho tak, pretože každá krajina je teraz z epidemiologického hľadiska riziková a každé cestovanie je rizikové, najmä ak idete niekam, kde stretávate ľudí z viacerých krajín.

Ako prebieha kontrola ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia? Mnohí nechápu, že či ich úrad verejného zdravotníctva pošle na testovanie alebo sa objednávajú sami.

- Ak niekto príde z krajín, ktoré sú označené ako menej rizikové, zelené, nemusí sa dať testovať na ochorenie COVID-19, no mal by sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov respiračného ochorenia odporúčam, aby sa telefonicky nahlásil u svojho ošetrujúceho lekára. Po príchode z krajín mimo zoznamu ide človek do domácej karantény a kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva a najskôr na piaty deň mu je odobraná vzorka na laboratórne vyšetrenie. V prípade negatívneho výsledku testu sa mu domáca izolácia končí, v prípade pozitivity sa mu predlžuje, prípadne, ak je to potrebné, je hospitalizovaný.

Otestovali sme si prihlásenie sa na Úrad verejného zdravotníctva SR už v sobotu, udali sme, že sme pricestovali zo Španielska, dodnes nás nikto ale nekontaktoval.

- Španielsko sa nachádza v zozname menej rizikových krajín, a preto sa aktuálne nevyžaduje testovanie na ochorenie COVID-19. Ak niekto prišiel z rizikovej krajiny, po nahlásení sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva by mal byť hygienikmi do piatich dní kontaktovaný a dostať informácie, ako postupovať ďalej. V Bratislavskom kraji nemusí byť odpoveď okamžitá, pretože je len jeden úrad verejného zdravotníctva na celý kraj, v iných krajoch je viac úradov.

Testovanie si treba zaplatiť?

- Nie, testovanie si občan nehradí. Testovanie je vlastne alternatívou štátnej karantény. Ide o verejný záujem, aby sa ochorenie nešírilo ďalej.

Prichádzajú k nám aj cudzinci, ľudia, ktorí tu pracujú, alebo majú súkromné väzby. Kontrolujete aj ich?

- Áno, obdobným spôsobom kontrolujeme aj cudzincov, ktorí prichádzajú z krajín, ktoré sú rizikové.

Otestujete aj ľudí, ktorí prichádzajú zo zelených krajín, ale chcú byť zodpovední a prihlásia sa na úrade?

- Jedine ako samoplatcov.

K zeleným krajinám ste pridali krajiny ako Španielsko, Taliansko či Čínu. To sú krajiny, na ktoré sme sa pozerali s hrôzou, teraz sú už bezpečné aj na dovolenku?

- Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje, nakoľko epidemiologická situácia u nás aj vo svete sa veľmi rýchlo mení, preto ho treba brať tak, že sa môže každé dva týždne zmeniť. To znamená, že sú štáty, ktoré môžu pribudnúť, ale aj zo zoznamu vypadnúť. A áno, v Španielsku a Taliansku to zúrilo, no posledné čísla a hodnotenia majú kladné. Naopak, zhoršila sa situácia v Bulharsku a Čiernej Hore. Môže sa stať, že niekto vycestuje a situácia sa počas jeho pobytu v zahraničí zmení, nič také hrozné sa však nedeje, pôjde do domácej izolácie a najskôr na piaty deň absolvuje test na ochorenie COVID-19. Verejnosti odporúčam sledovať výstupy odborného konzília a oficiálnu stránku Úradu verejného zdravotníctva SR, kde zverejňujeme najnovšie informácie.