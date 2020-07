Prudké zmeny počasia v Tatrách: Lomničák pokryla letná snehová nádielka

V Tatrách sa síce začala letná sezóna, no i keď sa cez víkend teploty vyšplhali až ku tridsiadke, v utorok štíty Tatier pokryl sneh.

Biela nádielka napadala nad hranicou 1 900 m n. m. a na Lomnickom štíte napadlo vyše štyroch centimetrov. V noci mrzlo a cez deň bola teplota okolo nuly.

Pravidelných návštevníkov tatranských štítov však sneh v lete neprekvapil. „V pondelok som bol s klientom na štíte. Bolo krásne letné teplé počasie. V utorok to už boli zimné podmienky. Sneh, chlad a vietor. To je na horách normálny jav a treba byť na takéto prudké zmeny pripravený. Aj keď sú Tatry najmenšie veľhory, sú to predsa len veľhory,“ povedal horský vodca Jaro Michalko a s úsmevom ešte dodal: „Neviem, či tento sneh je posledný z minulej sezóny, alebo už prvý v tej budúcej zime?“ Klimatológ Pavol Faško ozrejmil, prečo v lete nasnežilo.

„Chladný vzduch, ktorý k nám prišiel, vytvoril podmienky na tuhé zrážky vo vyšších polohách, čo nie je ani v letnom období v Tatrách nič mimoriadne.Aj keď od stredy sa začne otepľovať, ďalšie takéto sneženie vo vysokých nadmorských výškach môžeme očakávať už opäť cez víkend, keď príde ďalšia vlna studeného vzduchu,“ prezradil klimatológ. Sneh potešil aj užívateľov sociálnych sietí, ktorí zdieľali videá zo zasneženého Lomnického štítu.