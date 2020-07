Jürgen Klopp prezradil, kto sú jeho favoritmi v Lige majstrov: Tieto dva kluby majú najvyššiu kvalitu

Liga majstrov sa tento rok predsa len dohrá. Mnoho skeptických názorov tvrdilo presný opak.

Z reštartu sa však nemôže tešiť lodivod Liverpoolu Jürgen Klopp, pretože jeho mužstvo stihlo pred vynútenou prestávkou vypadnúť s Atléticom Madrid. V hre sú však stále mužstva ako PSG, Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Atlético Madrid, Chelsea, Bayern Mníchov, Lyon, Juventus Turín, RB Lipsko, Neapol a Barcelona.



Klopp sa najnovšie nechal počuť, že jeho favoritmi na zisk "ušatej trofeje" je Bayern Mníchov a Manchester City. „Pre mňa sú dvaja najväčší favoriti v súťaži Bayern a Man City. To by bol zaujímavý zápas! Neviem presne, či sa tak môže stať, či by sa mohli stretnúť v semifinále alebo tak. Bayern samozrejme odohral veľmi pôsobivú sezónu v Nemecku, pred aj po vynútenej prestávke. Po tom, ako prišiel Hansi Flick, bolo skutočne úžasné, čo dokázali. Každý potrebuje šťastie, ale ako vždy hovorím. Ak chceš vyhrať Ligu majstrov, musíš mať k dispozícii najlepšiu zostavu na finále."



Liga majstrov by sa mala dohrať v portugalskom Lisabone za zavretými dverami.