Porazí Ružomberok vo finále pohára Slovan? Pre Liptákov je to posledná šanca na Európsku ligu

Futbalisti MFK Ružomberok zdolali Slovan Bratislava v posledných piatich sezónach vždy aspoň raz za rok. V aktuálnom ročníku sa im to zatiaľ nepodarilo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Odložili si Liptáci víťazné oslavy práve po dnešnom finále Slovenského pohára na Tehelnom poli? Pred mesiacom pri reštarte ligy tesne podľahli belasým na ich štadióne 0:1. Dnes sa im núka posledná príležitosť preraziť do Európskej ligy. Slovanu majú čo vracať aj spred dvoch rokov, keď s ním prehrali v Trnave 1:3.

„Na ten zápas som išiel autobusom s fanúšikmi. Hovoril som si: Kurnik šopa, keby sa mi to podarilo aj ako trénerovi, bolo by to pekné. Je to najväčší úspech mojej kariéry. Hovoríme o želaniach, no prečo nepremeniť sen na skutočnosť!“ kladie si otázku tréner Ján Haspra. Z doterajších troch finálových účastí vyšiel Ružomberok víťazne iba raz – pred štrnástimi rokmi vyfúkol na pokutové kopy prvenstvo Trnave.

Slovan má vo vitríne 15 domácich pohárov. Aj dnes je veľkým favoritom. Má nielen trikrát drahší, ale aj skúsenejší a lepší káder. Forma belasých po reštarte stúpa. Trénerovi Kozákovi robil problém zdravotný stav Vlada Weissa, ktorý sa proti Michalovciam neobjavil ani medzi náhradníkmi. Trápila ho achilovka. Včera už s mužstvom trénoval. Jeho štart je však neistý. Víťaz získa prémiu 50 000 eur, zdolaný finalista 20 000.