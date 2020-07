White lives matter v podaní Ultrasu Slovana má dohru: S tvrdým odkazom prichádza aj Sajfa

Zápas Slovanu Bratislava s Michalovcami sa neniesol len v športovom duchu. Hladké víťazstvo Slovanu poznačil nápis "White lives matter."

To sa okamžite stalo terčom kritiky celého Slovenska. Nápis mal odkazovať na celosvetové heslo "Black lives matter," ktoré sa do povedomia dostalo pri príležitosti zabitia černocha Georga Floyda policajným príslušníkom.



Tvrdú kritiku si Ultras vyslúžili od známeho slovenského moderátora Mateja "Sajfu" Cifru. „Vrchol primitivizmu. A najväčšia úbohosť je, že nikto z kompetentných zo Slovana proti takémuto niečomu nezakročí, ale asi niekde hlboko vnútorne to cítia rovnako. Hanba. All lives matter, tak sa tak začnime správať.“



Odpoveď Ultrasu na seba dlho nenechala čakať. „Pevne veríme, že podobným slniečkárom, ktorí sú zaslepení svojou nenávisťou voči bielemu obyvateľstvu a určite sa sami hanbia za svoju farbu pleti, tak im to dáte pocítiť! Zradcovia, ktorí špinia značku menom Slovan! Ak je raz black-ok, tak aj white bude ok, ako aj brown či yellow."