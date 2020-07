Dusno v parlamente! Šeliga zaútočil na Kollára, ten mu to vracia: Ty farizej!

Podpredseda Národnej rady (NR) SR a strany Za ľudí Juraj Šeliga vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby stiahol svoj návrh na vlastné odvolanie.

Žiada ho, aby nestaval koaličných poslancov pred dilemu medzi kauzou jeho diplomovej práce a rozpadom vládnej koalície. Boris Kollár ho v reakcii viackrát nazval farizejom a morálnym etalónom, za čo si v parlamente niekoľkokrát vyslúžil potlesk.



"Niečo tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šeliga, som ešte v živote nestretol," reagoval Kollár na vystúpenie podpredsedu parlamentu.

Kollár povedal, že keď začala kauza jeho diplomovej práce, prišiel za ním Šeliga, ktorého označil za "etalón morálky". Šeliga mu mal povedať, aby sa ospravedlnil. Kollár v pléne povedal, že keď sa ospravedlnil, Šeligovi to nestačilo a došiel za ním opäť, aby sa vzdal titulu. "Tak som urobil tlačovku a povedal som, že nebudem titul používať," dodal Kollár s tým, že titul sa nedá vrátiť. Kollár ďalej dodal, že sa znova ospravedlnil všetkým, koho počas kauzy mohol uraziť svojou komunikáciou. "Tento farizej dobehol a povedal, nestačí, musíš odstúpiť," znova reagoval na Šeligu. Kollár tiež pri kritike Šeligu spomenul kauzy predsedu Za ľudí Andreja Kisku. Na záver svojho vystúpenia sa Kollár v pléne ešte raz všetkým ospravedlnil.

Šeliga podľa vlastných slov nerozumie, prečo sa dostali do situácie, keď argument stojí na dileme medzi diplomovou prácou a zotrvaním hnutia v koalícii, bojom za slušné Slovensko, jeho očistu a reformy. "Nerozumiem, prečo vy sám podávate návrh na odvolanie z funkcie predsedu parlamentu. Tým pádom vy sám hovoríte, že s tou prácou je problém. Netvárme sa, že s tou prácou problém nie je," skonštatoval Šeliga. Kollár mal podľa neho na rovinu povedať, že nechce odstupovať z funkcie. Deklaroval, že strana Za ľudí nechce pád vlády.

Šeligov koaličný kolega, poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) mu povedal, že hnutie nikoho nevydiera a koalícia môže vládnuť aj bez Sme rodina. Nehrozí podľa neho pád vlády ani rozpad koalície. "Hovoríme, že nie sme prilepení na stoličkách. Na klube sme sa dohodli, že je to de facto vyslovenie dôvery či nedôvery hnutiu Sme rodina, stojíme si za tým," reagoval Pčolinský na Šeligu. Poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO) Šeligovi povedala, že ona sa vydieraná necíti. Odkázala mu, nech nehovorí za poslancov OĽaNO. Tí sa podľa nej dohodli, že budú voliť podľa vlastného svedomia a vedomia.

Opozičný poslanec Erik Tomáš tiež povedal, že odchod Sme rodina neznamená pád vládnej koalície, pretože počty koaličných poslancov nepustia. Vládna koalícia má v parlamente 95 poslancov. V prípade odchodu hnutia Sme rodina by jej ostalo 78 poslancov a vláda by stratila ústavnú väčšinu, ale nepadla by, mohla by fungovať ďalej.