Odvolávanie Kollára: Raši vytiahol staré výroky koaličných poslancov, okamžitá reakcia Dostála

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši počas diskusie k návrhu na odvolanie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) citoval slová vládnych politikov z čias kauzy rigoróznej práce niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka.

Raši napríklad pripomenul slová poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina), ktorý bol v tom čase opozičným poslancom. Ten mal v novembri 2018 povedať, že v normálnej krajine by sa Danko nestal predsedom parlamentu, a že v okolitých krajinách odstúpili z verejných funkcií už pri podozreniach z plagiátorstva napríklad maďarský prezident či českí ministri. Danko si mal podľa Pčolinského slov z roku 2018 vstúpiť do svedomia a priznať, ako písal svoju prácu

Raši citoval aj premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), niekdajšieho opozičného poslanca, ktorý podľa neho hovoril o morálke. Mal tiež vyhlásiť, že vo vyspelej Európe odstúpili ľudia z verejných funkcií za maličkosti. SaS v januári 2019 podľa Rašiho uviedla, že predseda parlamentu by mal okamžite odstúpiť. Strana, ale aj niekdajšia poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová Danka označili za usvedčeného plagiátora, klamára a podvodníka.

Koaličnému poslancovi Ondrejovi Dostálovi (SaS) chýbali v Rašiho vystúpení jeho vtedajšie vyjadrenia k Dankovi. Dostál upozornil, že viacerí poslanci, napriek tomu, že sú v koalícii, jasne odsúdili a vyzvali Kollára na odstúpenie a netvária sa, že to nie je žiaden problém.

Kollár v reakcii na Rašiho uviedol, že jeho práca sa nedá porovnať s prácou Danka, ktorý ju podľa Kollára odkopíroval od iného študenta s presným počtom strán i názvom. Danko tiež prácu podľa Kollára utajil. "Moja práca je na internete, každý si ju môže prečítať," reagoval s tým, že on získal svoj titul v súlade so zákonom. "Keby ma školský systém nepustil, nedal by mi 24 percent, tak by ma školiteľ nepustil ďalej," dodal. Šéf parlamentu tiež povedal, že vtedy zabránili odvolávať Danka, zatiaľ čo Kollár parlamentu necháva možnosť odvolať ho. Nechce preto, aby Raši útočil na súčasných koaličných poslancov.