Dobré správy pre zamestnávateľov a SZČO: Rezort práce chce predĺžiť čerpanie Prvej pomoci

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mohli dlhšie čerpať pomoc od štátu, a to o dva mesiace alebo až do konca tohto roka. Vláda má v stredu (8. 7.) prerokovať návrh ministerstva práce na predĺženie projektu Prvá pomoc, ktorý má prispieť k udržaniu pracovných miest na Slovensku.

Aj napriek pozitívnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku podľa ministerstva práce má nový koronavírus negatívne dôsledky na trh práce. Podľa odhadov Inštitútu finančnej politiky (IFP) slovenská ekonomika v dôsledku pandémie tento rok klesne o 9,8 %. "Preto považujeme za dôležité aj naďalej po uplynutí mesiaca júl 2020 pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou," podotkol rezort práce. Prvá pomoc totiž mala platiť do konca tohto mesiaca. Cieľom návrhu je preto predĺženie obdobia realizácie tohto projektu v ideálnom prípade až do konca roka 2020, teda do času, kým vláda schváli návrh zákona o zavedení trvalého mechanizmu podpory skrátenej pracovnej doby, tzv. kurzarbeit. "Predĺženie obdobia realizácie projektu podporí stabilizáciu podnikateľského prostredia, ktoré je významne ovplyvnené negatívnymi faktormi, akými sú zníženie odbytu v dôsledku možného zrýchlenia šírenia nákazy v letných mesiacoch. Zamestnávateľom sa tak vytvorí rozhodovací priestor na udržanie pracovných miest a lepšie plánovanie zdrojov i napriek ďalším očakávaným výkyvom v ekonomike," sľubuje si ministerstvo od tohto opatrenia. Predpokladané výdavky na podporu udržania zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc v prípade predĺženia realizácie projektu o ďalšie dva mesiace predstavujú sumu 133,8 milióna eur a v prípade jeho predlženia do konca tohto roka predstavujú sumu 237,6 milióna eur. "V oboch alternatívach sú tieto výdavky v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur. Odhad vývoja potreby finančných prostriedkov zohľadňuje aktuálnu makroekonomickú prognózu Národnej banky Slovenska a odzrkadľuje vývoj čerpania pomoci za mesiace marec až máj 2020," dodalo ministerstvo práce.