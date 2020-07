Herečka Porubjaková prehovorila o sexuálnom obťažovní: K lekárovi došla s kašľom, toto od nej žiadal!

Herečka Zuzana Porubjaková opísala správanie lekára, o ktorom si až neskôr uvedomila, ako veľmi bolo nevhodné.

Portál denníka SME zozbieral 22 svedectiev žien o sexuálnom obťažovaní. O svojich skúsenostiach prehovorila aj známe Slovenky ako herečka Táňa Pauhofová, prezidentka Zuzana Čaputová či youtuberka Martina Moma Horňáková. Veľmi zarážajúci je zážitok práve Porubjakovej, keďže sa nevhodného správania dopustil lekár.

,,Mala som asi dvadsať rokov, keď som išla k lekárovi s kašľom. Povedal mi, aby som sa vyzliekla do pol pása, tak som si dala dolu tričko a zostala som v podprsenke. Lekár však o chvíľu dodal, aby som si dala dolu aj podprsenku. Vyzliekla som sa, pretože som nevedela presne určiť, či to je, alebo nie je nevyhnutné. Bolo mi to však veľmi nepríjemné," opísala.

,,Až neskôr som si uvedomila, že na vyšetrenie kašľa nie je potrebná mamografia ani iné vyšetrenie prsníkov, a nikdy neskôr sa mi nestalo, že to odo mňa nejaký lekár požadoval. K tomuto lekárovi som sa už nikdy nevrátila," povedala o nepríjemnej skúsenosti.