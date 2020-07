Vážna nehoda na R2: Nákladné auto vrazilo do osobného, odniesol si to vodič volkswagenu

Pri čelnej zrážke s nákladným vozidlom sa v pondelok popoludní vážne zranil vodič osobného automobilu pri obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota na rýchlostnej ceste R2.

Ako informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti, vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví.

"50-ročný vodič z okresu Košice viedol nákladné motorové vozidlo MAN v smere od mesta Rimavská Sobota na Lučenec. Pri prechádzaní pravotočivou zákrutou prešiel cez dvojitú pozdĺžnu súvislú čiaru s vozidlom do protismeru, pričom náhle vošiel do jazdnej dráhy osobnému motorovému vozidlu Volkswagen Passat, ktoré viedol 33-ročný vodič z Oždian. Došlo k čelnej zrážke vozidiel, pričom vodič osobného auta utrpel ťažké zranenia a bol transportovaný vrtuľníkom do nemocnice v Banskej Bystrici," popisuje okolnosti nehody polícia s tým, že na mieste nehody bol aj znalec z odboru cestnej dopravy a príčinu nehody vyšetrujú.