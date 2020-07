S takým rozhodnutím nepočítali: Najvyšší súd USA potvrdil tresty pre "neverných voliteľov"

Jednotlivé americké štáty môžu sankcionovať členov zboru voliteľov, ktorí v prezidentských voľbách odmietnu dať hlas víťaznému kandidátovi.

Rozhodol o tom v pondelok Najvyšší súd USA, informovala televízia CNN.

Tento verdikt, prijatý pomerom hlasov 9:0, sa týka osobitnosti volebného systému USA, kde občania nevolia prezidenta priamo, ale prostredníctvom 538-členného zboru voliteľov (Electoral College). Každý štát má v tomto grémiu toľko zástupcov, koľko má v oboch komorách Kongresu - Snemovni reprezentantov a Senáte.

Ústava USA síce voliteľom neukladá, aby hlasovali za víťazného kandidáta vo svojom štáte. stalo sa to však nepísaným pravidlom a mnohé štáty to od nich vyžadujú. Pätnásť štátov ich za to môže potrestať.

Pri predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2016 odmietlo päť voliteľov hlasovať za demokratku Hillary Clintonovú, hoci v príslušnom štáte získala väčšinu. Dvaja volitelia zasa nechceli dať hlas neskoršiemu víťazovi, republikánskemu kandidátovi Donaldovi Trumpovi.

Štáty Colorado a Washington následne potrestali dvoch voliteľov. Jeden dostal pokutu 1000 dolárov (vyše 890 eur), druhý prišiel o volebný mandát. Volitelia sa obrátili na súd s argumentom, že majú slobodu voľby.

Najvyšší súd to však videl inak. Podľa neho takýto postup federálnych štátov umožňujú "znenie ústavy a naša história". "Musia (volitelia) hlasovať za kandidáta, ktorého si vybrali voliči federálneho štátu," rozhodli sudcovia.