Šok! Hugo Lloris takmer zbil vlastného spoluhráča: Hueng-Min Sona museli ochrániť spoluhráči

Francúzsky brankár Hugo Lloris (33) bude mať čo vysvetľovať. Počas polčasovej prestávky zaútočil na vlastného spoluhráča!

Čo bolo motívom tohto aktu nevedno, Tottenham dokonca vyhrával nad Evertonom po vlastnom góle Michaela Keaneho (27) z 24. minúty.

Zábery ukazujú, že Lloris si to po odpískaní polčasu namierol behom rovno k Sonovi (27). Toho po strkaniciach museli brániť vlastní spoluhráči a odviedli ho do tunelu.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time í ½í¸³ pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020 Koniec dobrý, všetko dobré. Aj takto by sa dal opísať záver stretnutia 33. kola anglickej Premier league medzi domácim Tottenhamom a Evertonom. Zverenci Josého Mourinha (57) zvíťazili 1:0. Po záverečnom hvizde sa rozhádaní spoluhráči opäť uzmierili a namiesto šťúchancov si venovali priateľské objatie.

Hugo Lloris & Son at full-time hugging it out after their half-time fight pic.twitter.com/t3yBkIFaOw — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020